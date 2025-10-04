高市早苗有望當日相 延續安倍晉三路線？學者樂觀台日關係

日本自民黨今天進行總裁選舉，由眾議員高市早苗當選，可望成為新任日本首相。學者李世暉指出，高市早苗過去對台灣的支持力度非常大，台灣應趁勢建立台日政治交流的互動平台。

日本自由民主黨總裁（黨主席）選舉今天在東京都進行投開票，高市早苗在第二輪投票擊敗對手小泉進次郎，當選自民黨總裁，自民黨目前在參、眾議院是第一大黨，並與公明黨組成聯合政府，而在野黨整合有困難的情況，高市早苗有望在10月中旬舉行的國會首相指名選舉被指名為新任首相。

國立高雄大學政治法律學系教授楊鈞池告訴中央社記者，高市早苗過去是保守主義的形象，自民黨首次選出女性總裁，高市也有機會成為首位日本女性首相，對於日本的民主政治是蠻大的突破，高市當選也符合民主常態，且符合多數的自民黨員期待。

國立政治大學教授、政大安倍晉三研究中心主任李世暉受訪指出，這次自民黨總裁選舉「既意外也不意外」，不意外之處在於自民黨內的保守議員和黨員，意識到選票流失問題，因此會推舉一個代表傳統、保守的人選擔任總裁，但高市作為女性，被認為不太可能在由男性主導的日本政治圈脫穎而出，但意外的是由高市當選。

對於未來台日關係展望，李世暉表示，「相對樂觀」，高市過去的發言與行動，對台灣的支持力度非常大，而現任首相石破茂將台日關係放置於決策順位的後面，相信高市對於台灣議題將會優先考量，所以台灣方面應對台日關係的實質突破要做好準備，政府應先盤整欲和日本溝通的議題，並且和日本的新內閣做好互動與討論，在符合日本整體國家利益下，台日關係會有突破可能。

楊鈞池表示，安倍晉三卸任後的數位日本首相，沒有那麼親台的色彩，高市若擔任首相後的台日關係，可望回到安倍擔任首相時的情況，未來台日關係會有更積極、正面的發展，而高市在外交路線上，會延續安倍晉三的保守主義外交路線，重視美日同盟與印太區域合作。

李世暉進一步表示，高市選前即表示會繼承安倍的路線，也將台日關係視為安倍路線最重要的遺產，且高市曾任經濟安保大臣，對於半導體相當重視，這也和當前台日關係息息相關。