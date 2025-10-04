高市早苗當選自民黨總裁 中日關係未來怎發展？陸學者：對她保持警惕

日本眾議員高市早苗當選自民黨總裁，未來也有機會成為日本史上首位女性首相。中國國際問題研究院亞太所特聘研究員項昊宇4日分析，如果高市早苗在總裁任內參拜靖國神社，或者以經濟安全為名推動對華經貿脫鉤，並在台灣、南海等區域安全議題上採取消極動作，可能會導致中日摩擦和對立增加，使雙邊關係面臨嚴峻挑戰。「對於高市早苗的動向要保持警惕，對她『聽其言，觀其行』」。

環球時報報導，在談及高市早苗的當選對於中日關係的影響時，項昊宇表示，毫無疑問高市早苗的當選會帶來新的風險，如果任內參拜靖國神社，或者以經濟安全為名推動對華經貿脫鉤，並在台灣、南海等區域安全議題上採取消極動作，可能會導致中日摩擦和對立增加，使雙邊關係面臨嚴峻挑戰。

項昊宇稱，對於高市早苗的動向要保持警惕，必要時堅決維護大陸的主權安全利益，但也不能對她下定論，大陸要堅持既定對日方針路線，對她「聽其言，觀其行」，加強引導塑造，爭取對她上任後的對華政策形成有效約束，維護好中日關係大局穩定。

項昊宇認為，作為日本政壇右翼保守勢力的代表性人物，高市早苗的施政風格將具有強烈的國家主義和保守主義色彩。「不過高市早苗一旦執政，也需要面對現實，很難將一套對華強硬主張付諸實施，尤其是她面對黨內溫和派和公明黨的牽制，也要避免中日摩擦對抗損害日本利益，可能會作出相對靈活務實的調整。」

項昊宇指出，高市早苗追求恢復日本的傳統價值觀，在經濟上，她主張激進的貨幣財政政策，強調刺激經濟、強化經濟安全；外交安全上態度強硬，主張大力推進修憲強軍，並具有一定的排外主義色彩。如果她把自己的極端保守主義立場付諸實踐，可能加劇日本國內的路線對立，也可能同周邊鄰國產生摩擦。