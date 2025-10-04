快訊

傻眼！日本男偶像新宿當街脫褲露下體 涉公然猥褻遭活逮

影／黃魚價格飆漲 金門漁民爭搶釣點爆鬥毆...他還駕車撞海巡人員

立場堅定！高市早苗成自民黨首位女性黨魁 「保守鐵娘子」政治生涯一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

曾認台日特殊朋友…高市早苗有望任日相 學者分析：恐無暢所欲言空間

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
日本自民黨新任黨魁高市早苗。法新社
日本自民黨新任黨魁高市早苗。法新社

日本自民黨總裁選舉揭曉，由眾議員高市早苗當選黨魁。輔仁大學日文系特聘教授何思慎分析，自民黨應是想喚回保守派支持者，不過效果如何其實很有很大變數。何思慎指出，高市過去的右派形象鮮明，但未來必須同時面對美日、美中等對外關係，對於台日關係，恐怕將沒有過去那種暢所欲言的空間。

何思慎分析，自民黨黨揆的選舉結果，代表自民黨想把因政治獻金事件離開自民黨的支持者找回來，這些支持者在上一次參議院大選中投向參政黨和國民民主黨，自民黨想藉高市早苗把這些保守派在召喚回來。不過，當初涉入獻金事件最深的就是安倍派，日本選民對於自民黨、尤其是安倍派的審判恐怕還沒有結束，因此想用高市的保守派形象爭取支持者，恐怕還是必須面對民意很大的挑戰。

其次，高市早苗接下來還必須傷腦筋如何組閣？尤其由於她鮮明的右派立場，公民黨是否還會與她合作恐怕都還存在變數。同時在少數執政的情況下，她在競選時提出要尋求擴大執政聯盟的政見，能否獲得其他在野政黨的支持？她的時間其實並不多。

何思慎進一步指出，在外交上，安倍時代在國內取得很高的民意認同，在外交上也把美日關係處理得不錯；石破茂任內則改善了日韓關係，至少李在明上任後，日韓關係並沒有惡化。

相對地，高市先前說過，對美關稅談判，尤其5500億元投資承諾可能重新談判，如今她當選黨魁，如何淡化個人在政治上的偏好，以日本的國家利益作為執政的最大依歸，也將決定未來高市能帶領自民黨甚至日本走得多遠。

何思慎坦言，高市早苗的當選，或許讓民進黨相當歡迎，因為她先前訪台時講了很多重視台日關係的話，競選時也看得出來她認為台日是特殊的朋友，不過也希望她記住這些話，而未來如何在外交上落實，恐怕存在相當大困難。

尤其作為首相，必須兼顧整個日美及中日關係，台日關係在整個日本外交中，是從屬於中美關係、美日關係以及中日關係之下的關係。在這樣的基本結構影響下，個人意志也難以克服結構的限制。

換言之，她未來擔任首相後，在台日關係上恐怕將沒有像過去那樣暢所欲言的空間了，未來台日如何落實更深化的雙邊關係？透過什麼樣的合作擴大彼此的利益，已不是她當議員時隨手、隨口說些好聽話就能滿足的。

台日關係 自民黨 日本 高市早苗

延伸閱讀

高市早苗當選自民黨總裁 國民黨祝賀：基於友誼深化交流

高市早苗當選自民黨總裁 外交部：秉持「總合外交」持續深化實質合作

南韓高關注！高市早苗當選自民黨總裁 韓媒憂「女安倍」恐影響兩國關係

高市早苗當選日本自民黨總裁 民眾黨祝賀：盼深化台日友好關係

相關新聞

高市早苗是誰？自民黨新總裁學經歷曝光 非出身政治世家的「特殊存在」

高市早苗4日成為自民黨史上首位女性總裁，她並非出身政治世家，讓她在自民黨內成為一個特殊的存在，讀賣新聞整理她的基本資料。

南韓高關注！高市早苗當選自民黨總裁 韓媒憂「女安倍」恐影響兩國關係

10月4日自民黨總裁選舉，前經濟安全保障大臣高市早苗當選自民黨首位女性總裁，此事在鄰國韓國備受關注。各大媒體從選舉前到最...

問鼎日本首位女首相 高市總裁勝選致詞：艱鉅工作現在才開始

自民黨總裁（黨魁）選舉於4日舉行投開票，在前二名進入決選投票後，前經濟安保擔當大臣高市早苗擊敗農林水產大臣小泉進次郎，當...

立場堅定！高市早苗成自民黨首位女性黨魁 「保守鐵娘子」政治生涯一次看

高市早苗4日成為日本自民黨史上首位女性黨魁。她以保守強硬的外交與國防立場著稱，主張強化美日同盟、提升國防預算，並在科技投...

命令威力驚人？高市早苗當選自民黨總裁 「造王者」麻生太郎發威

日本前經濟安保大臣高市早苗今天當選自民黨第29任總裁（黨主席），成為黨史首位女總裁。外界普遍認為，85歲的自民黨最高顧問...

哈瑪斯同意釋放最後一批人質 川普表歡迎…以總理卻對「這說詞」很意外

哈瑪斯同意釋放2023年對以色列襲擊時所扣押的最後一批人質，但表示美國提出的和平計畫其他部分尚需協商。美國總統川普對此大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。