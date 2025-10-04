曾認台日特殊朋友…高市早苗有望任日相 學者分析：恐無暢所欲言空間

日本自民黨總裁選舉揭曉，由眾議員高市早苗當選黨魁。輔仁大學日文系特聘教授何思慎分析，自民黨應是想喚回保守派支持者，不過效果如何其實很有很大變數。何思慎指出，高市過去的右派形象鮮明，但未來必須同時面對美日、美中等對外關係，對於台日關係，恐怕將沒有過去那種暢所欲言的空間。

何思慎分析，自民黨黨揆的選舉結果，代表自民黨想把因政治獻金事件離開自民黨的支持者找回來，這些支持者在上一次參議院大選中投向參政黨和國民民主黨，自民黨想藉高市早苗把這些保守派在召喚回來。不過，當初涉入獻金事件最深的就是安倍派，日本選民對於自民黨、尤其是安倍派的審判恐怕還沒有結束，因此想用高市的保守派形象爭取支持者，恐怕還是必須面對民意很大的挑戰。

其次，高市早苗接下來還必須傷腦筋如何組閣？尤其由於她鮮明的右派立場，公民黨是否還會與她合作恐怕都還存在變數。同時在少數執政的情況下，她在競選時提出要尋求擴大執政聯盟的政見，能否獲得其他在野政黨的支持？她的時間其實並不多。

何思慎進一步指出，在外交上，安倍時代在國內取得很高的民意認同，在外交上也把美日關係處理得不錯；石破茂任內則改善了日韓關係，至少李在明上任後，日韓關係並沒有惡化。

相對地，高市先前說過，對美關稅談判，尤其5500億元投資承諾可能重新談判，如今她當選黨魁，如何淡化個人在政治上的偏好，以日本的國家利益作為執政的最大依歸，也將決定未來高市能帶領自民黨甚至日本走得多遠。

何思慎坦言，高市早苗的當選，或許讓民進黨相當歡迎，因為她先前訪台時講了很多重視台日關係的話，競選時也看得出來她認為台日是特殊的朋友，不過也希望她記住這些話，而未來如何在外交上落實，恐怕存在相當大困難。

尤其作為首相，必須兼顧整個日美及中日關係，台日關係在整個日本外交中，是從屬於中美關係、美日關係以及中日關係之下的關係。在這樣的基本結構影響下，個人意志也難以克服結構的限制。

換言之，她未來擔任首相後，在台日關係上恐怕將沒有像過去那樣暢所欲言的空間了，未來台日如何落實更深化的雙邊關係？透過什麼樣的合作擴大彼此的利益，已不是她當議員時隨手、隨口說些好聽話就能滿足的。