南韓高關注！高市早苗當選自民黨總裁 韓媒憂「女安倍」恐影響兩國關係

10月4日自民黨總裁選舉，前經濟安全保障大臣高市早苗當選自民黨首位女性總裁，此事在鄰國韓國備受關注。各大媒體從選舉前到最終結果均以即時新聞報導。

高市當選總裁後，韓國公營廣播KBS隨即報導：「高市自1995年初次當選議員以來，否認日本戰爭責任，定期參拜供奉太平洋戰爭甲級戰犯的靖國神社，展現極右傾向，被評為『女安倍』。」報導對日韓關係未來表示憂慮。

韓國通訊社News1指出：「高市的民族主義傾向，如參拜供奉甲級戰犯的靖國神社，可能引發韓國與中國反彈。她主張修改和平憲法並提出與台灣的準安保同盟構想，並表示當選後將積極推動海外訪問，傳遞『日本回來了！』的訊息。」

韓國三大報之一《東亞日報》報導：「1961年出生的高市前大臣與安倍晉三同期進入國會，被稱為『女安倍』，是日本代表性保守政治家。她長期參拜靖國神社，展現極右政治活動，並曾主張應將日本每年『竹島日』活動的出席官僚提升至部長級。在成為總裁熱門人選後，她對靖國參拜議題表示『會適當判斷』，略為強調溫和保守立場。」報導同樣擔憂日韓關係前景。