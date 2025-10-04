「非常暴力的夜晚」川普才呼籲停火 以色列持續空襲砲擊加薩

快訊

中央社／ 耶路撒冷4日綜合外電報導
儘管美國總統川普在哈瑪斯接受停火方案後呼籲停止轟炸加薩，但加薩民防部門表示，以色列今天仍對加薩市等地發動數十次空襲和砲擊。圖／路透社
儘管美國總統川普哈瑪斯接受停火方案後呼籲停止轟炸加薩，但加薩民防部門表示，以色列今天仍對加薩市等地發動數十次空襲和砲擊。

法新社報導，加薩民防機構發言人巴薩爾（Mahmud Bassal）告訴法新社：「這是一個非常暴力的夜晚，儘管川普（Donald Trump）呼籲停止轟炸，以色列軍方仍對加薩市及加薩走廊其他地區發動數十次空襲和砲擊。」

巴薩爾所屬的民防機構為巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）轄下的救援單位，他還說，夜間轟炸造成20戶民宅全毀。

加薩市的浸信會醫院發表聲明說，該院收治加薩市塔法區（Tuffah）遭到空襲的民宅傷患，其中包括4名罹難者及數名傷者。

加薩南部汗尤尼斯（Khan Younis）的納瑟醫院（Nasser hospital）則表示，在一處收容流離失所者的帳篷遭無人機攻擊後，2名兒童喪生、8人受傷。

川普日前提出加薩和平方案，並獲以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）支持，內容包括停火、72小時內釋放人質、哈瑪斯解除武裝以及以色列軍隊分階段撤出加薩。

哈瑪斯昨天表示，願意根據川普停火提案，釋放所有加薩人質。川普隨後發文說，相信哈瑪斯已準備好迎接持久和平，以色列須立即停止轟炸加薩，才能安全且迅速地救出人質。

川普 哈瑪斯 以色列 加薩走廊 巴勒斯坦 內唐亞胡

相關新聞

高市早苗是誰？自民黨新總裁學經歷曝光 非出身政治世家的「特殊存在」

高市早苗4日成為自民黨史上首位女性總裁，她並非出身政治世家，讓她在自民黨內成為一個特殊的存在，讀賣新聞整理她的基本資料。

南韓高關注！高市早苗當選自民黨總裁 韓媒憂「女安倍」恐影響兩國關係

10月4日自民黨總裁選舉，前經濟安全保障大臣高市早苗當選自民黨首位女性總裁，此事在鄰國韓國備受關注。各大媒體從選舉前到最...

問鼎日本首位女首相 高市總裁勝選致詞：艱鉅工作現在才開始

自民黨總裁（黨魁）選舉於4日舉行投開票，在前二名進入決選投票後，前經濟安保擔當大臣高市早苗擊敗農林水產大臣小泉進次郎，當...

立場堅定！高市早苗成自民黨首位女性黨魁 「保守鐵娘子」政治生涯一次看

高市早苗4日成為日本自民黨史上首位女性黨魁。她以保守強硬的外交與國防立場著稱，主張強化美日同盟、提升國防預算，並在科技投...

命令威力驚人？高市早苗當選自民黨總裁 「造王者」麻生太郎發威

日本前經濟安保大臣高市早苗今天當選自民黨第29任總裁（黨主席），成為黨史首位女總裁。外界普遍認為，85歲的自民黨最高顧問...

哈瑪斯同意釋放最後一批人質 川普表歡迎…以總理卻對「這說詞」很意外

哈瑪斯同意釋放2023年對以色列襲擊時所扣押的最後一批人質，但表示美國提出的和平計畫其他部分尚需協商。美國總統川普對此大...

