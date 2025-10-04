自民黨首位女總裁！高市早苗有望成「日版鐵娘子」 月底與川普會談

日本前經濟安保大臣高市早苗，自民黨總裁（黨主席）勝選後，今天成為自民黨創黨70年來首位女總裁，本月中旬有望成為日本憲政史上首位女首相。日美政府正在磋商安排美國總統川普月底訪日，日版「鐵娘子」高市或與川普在東京會談。

高市理想領導人是英國前首相、「鐵娘子」柴契爾（Margaret Thatcher）夫人，曾說憧憬台灣前總統蔡英文。日美政府正在磋商安排川普（Donald Trump）月底訪日，並舉行日美領袖會談。

高市早苗今天在自民黨總裁選舉勝出，有望於本月15日在臨時國會被指名為首相，成為日本憲政史上首位女首相。如果日美政府磋商順利，川普將成高市成為首相後接待的首位外國元首。

日本放送協會（NHK）報導，日美相關人士透露，川普訪日期間，預定本月28日視察美國海軍橫須賀基地（位於神奈川縣），強調日美同盟的重要性。

川普計畫出席10月31日起在韓國召開的亞太經濟合作會（APEC）領袖會議，日美政府正磋商安排川普在訪韓之前訪日，傾向安排川普於本月27日起在日本進行為期3天的訪問。

川普第一次執政時期於2019年5月訪日之際，也視察美國海軍橫須賀基地，在泊靠中的水陸兩棲攻擊艦上發表演說。

鑑於中國擴大海洋行動以及北韓的局勢等，預料川普這次也將到美國海軍橫須賀基地視察。

日前有日媒報導，川普為出席APEC訪韓期間，有意與中國國家主席習近平舉行會談，因此日方希望在川普訪韓之前訪日，與日本共同體認日美同盟的重要性，磋商有關針對中國、北韓的基本政策，也希望促使「美國優先」的川普對東亞的關注更為確定。