高市早苗可望成為日相 韓媒憂「女版安倍」恐讓兩國關係倒退

中央社／ 首爾4日綜合外電報導
日本64歲的前經濟安保大臣高市早苗今天當選自民黨總裁，可望成為日本第一位女首相。圖／歐新社
日本64歲的前經濟安保大臣高市早苗今天當選自民黨總裁，可望成為日本第一位女首相南韓媒體認為高市的右翼色彩，恐使韓日關係倒退。

日本今天進行自民黨總裁選舉，高市早苗在第二輪投票時擊敗對手小泉進次郎，當選自民黨第29任總裁。自民黨目前在日本參、眾兩院都是第一大黨，並與公明黨組成聯合政府。基於在野整合困難，自民黨新任總裁有望在10月中旬的國會首相指名選舉被指名為新首相。

韓聯社指出，第三次角逐自民黨黨魁的高市在這次選舉努力淡化自己的右翼形象，然而由於她表示有意延續已故前首相安倍晉三的政策，被稱為「女版安倍」，特別是鑒於她長年定期參拜供有二戰甲級戰犯的靖國神社，外界擔心正逐步改善的韓日關係恐出現新變化。

南韓「中央日報」指出，雖然高市早苗私下曾說「喜歡韓國烤肉和K-pop」，但實際上她在南韓眼中被歸為極右翼。除她近年仍持續參拜靖國神社，還表示應派遣部長級官員出席地方政府舉辦的竹島之日活動。日本與南韓在竹島（南韓稱獨島）有主權爭議。

在2012年至2020年安倍第二次擔任首相期間，高市逐漸確立「女版安倍」形象。2021年時任首相菅義偉因應對新冠疫情不彰而辭職後，安倍晉三表態支持高市。

中央日報指出，高市2024年出書，內容提及慰安婦問題時不滿日本存在「自虐史觀」，主張「從軍慰安婦不是準確的日語表達」，並自誇在她的努力下，日本教科書中已不再出現「強制徵召慰安婦」等文字。

高市也曾表示如果就任首相，會在「適當時機，如常、淡然地前往靖國神社參拜」。中央日報憂心韓日關係日後恐亮起紅燈。

