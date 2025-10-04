高市早苗是誰？自民黨新總裁學經歷曝光 非出身政治世家的「特殊存在」

高市早苗4日成為自民黨史上首位女性總裁，她並非出身政治世家，讓她在自民黨內成為一個特殊的存在，讀賣新聞整理她的基本資料。

選區：奈良2區（連任10屆）

出生：1961年3月，奈良縣

學歷：1984年3月畢業於神戶大學經營學部

經歷：

1984年4月 進入松下政經塾，1989年3月結業 1987年10月 赴美擔任美國聯邦國會研究員（Congressional Fellow） 1993年7月 以無黨籍身分首次當選眾議員（舊奈良全縣區） 1996年12月 加入自民黨 2006年9月 第一次安倍內閣出任沖繩・北方對策及少子化擔當大臣，首次入閣 2012年12月 出任自民黨政調會長 2021年9月 首次角逐自民黨總裁選 2022年8月 第二次岸田改組內閣中，出任經濟安全保障大臣

血型：A型

愛讀書：《柴契爾回憶錄》

座右銘：「高遠志向、寬廣眼界、深厚胸懷」

尊敬的人物：英國前首相柴契爾、松下幸之助、雙親

家庭：丈夫為山本拓（前眾議員）

國會議員親屬：無