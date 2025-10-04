聽新聞
高市早苗是誰？自民黨新總裁學經歷曝光 非出身政治世家的「特殊存在」
高市早苗4日成為自民黨史上首位女性總裁，她並非出身政治世家，讓她在自民黨內成為一個特殊的存在，讀賣新聞整理她的基本資料。
選區：奈良2區（連任10屆）
出生：1961年3月，奈良縣
學歷：1984年3月畢業於神戶大學經營學部
經歷：
1984年4月 進入松下政經塾，1989年3月結業
1987年10月 赴美擔任美國聯邦國會研究員（Congressional Fellow）
1993年7月 以無黨籍身分首次當選眾議員（舊奈良全縣區）
1996年12月 加入自民黨
2006年9月 第一次安倍內閣出任沖繩・北方對策及少子化擔當大臣，首次入閣
2012年12月 出任自民黨政調會長
2021年9月 首次角逐自民黨總裁選
2022年8月 第二次岸田改組內閣中，出任經濟安全保障大臣
血型：A型
愛讀書：《柴契爾回憶錄》
座右銘：「高遠志向、寬廣眼界、深厚胸懷」
尊敬的人物：英國前首相柴契爾、松下幸之助、雙親
家庭：丈夫為山本拓（前眾議員）
國會議員親屬：無
