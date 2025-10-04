快訊

中職／收到匿名檢舉信函...3球員涉玩博弈手遊 聯盟、雄鷹都祭出處分

出門帶傘！午後對流旺盛 氣象署籲「4縣市」小心大雷雨

影／蘆洲便當店氣爆「更驚悚畫面曝光」 同社區1個月2次火警

聽新聞
0:00 / 0:00

問鼎日本首位女首相 高市總裁勝選致詞：艱鉅工作現在才開始

聯合報／ 編譯梁采蘩／即時報導
自民黨總裁選於4日舉行投開票，在前二名進入決選投票後，前經濟安保擔當大臣高市早苗擊敗農林水產大臣小泉進次郎，當選第29任總裁。若在15日召開的臨時國會上被指名為新任首相，她將成為日本憲政史上第一位女性首相。路透
自民黨總裁選於4日舉行投開票，在前二名進入決選投票後，前經濟安保擔當大臣高市早苗擊敗農林水產大臣小泉進次郎，當選第29任總裁。若在15日召開的臨時國會上被指名為新任首相，她將成為日本憲政史上第一位女性首相。路透

自民黨總裁（黨魁）選舉於4日舉行投開票，在前二名進入決選投票後，前經濟安保擔當大臣高市早苗擊敗農林水產大臣小泉進次郎，當選第29任總裁。女性出任自民黨總裁尚屬首次，若在15日召開的臨時國會上被指名為新任首相，她將成為日本憲政史上第一位女性首相。

每日新聞報導，在決選投票中，現年64歲的高市獲得185票，44歲的小泉獲得156票，差距29票。第一輪投票時，高市拿下183票，小泉164票，差距為19票。

高市是眾議院奈良2區的議員，已連任10屆，深受保守派支持，曾任自民黨政調會長、總務大臣等要職。在2024年9月的前次總裁選中，她雖在第一輪投票居首，但在決選投票遭石破茂逆轉。

這次是她第三度參選，主張「不斷追求經濟成長」，並在維持自公執政聯盟的基礎上，也展現出擴大聯合的意願。

高市在勝選後向自民黨同僚致詞表示：「與其說感到欣喜，我更覺得艱鉅的工作才剛開始。我們所有人共同肩負著龐大的任務。有許多政策需要迅速落實執行。」

她與現任首相石破茂握手致意後，差點誤以為儀式結束而離場，隨即被喚回座位聆聽石破茂的致詞。高市預計於當地時間今晚6時左右，以自民黨新總裁身分召開記者會。

路透報導，高市主張的政策包括可能重新檢視與美國總統川普達成的美日投資協議。該協議當時以日本納稅人資金支持的投資，換取美方下調懲罰性關稅。

她的民族主義立場，例如多次參拜靖國神社，則可能引發南韓與中國不滿。此外，她支持修訂日本戰後的和平憲法，並於今年提出日本可以與台灣建立一種「準安全同盟」關係，也勢必進一步刺激中國。

石破茂 自民黨 投票 高市早苗

延伸閱讀

高市島苗當選自民黨總裁 學者：預期對台將採政治與安全優先

賴清德恭賀高市早苗當選自民黨總裁 盼深化台日關係邁向新階段

日本自民黨總裁選出爐：高市早苗成為自民黨70年來第一位女性黨魁

自民黨總裁選舉首輪無人過半 小泉進次郎與高市早苗進入第二輪決選

相關新聞

問鼎日本首位女首相 高市總裁勝選致詞：艱鉅工作現在才開始

自民黨總裁（黨魁）選舉於4日舉行投開票，在前二名進入決選投票後，前經濟安保擔當大臣高市早苗擊敗農林水產大臣小泉進次郎，當...

南韓高關注！高市早苗當選自民黨總裁 韓媒憂「女安倍」恐影響兩國關係

10月4日自民黨總裁選舉，前經濟安全保障大臣高市早苗當選自民黨首位女性總裁，此事在鄰國韓國備受關注。各大媒體從選舉前到最...

日本黨魁出爐！「鐵娘子」高市早苗成戰後首位女性領導人

日本自民黨總裁選出爐：高市早苗成為自民黨70年來第一位女性黨魁

立場堅定！高市早苗成自民黨首位女性黨魁 「保守鐵娘子」政治生涯一次看

高市早苗4日成為日本自民黨史上首位女性黨魁。她以保守強硬的外交與國防立場著稱，主張強化美日同盟、提升國防預算，並在科技投...

高市早苗可望成為日相 韓媒憂「女版安倍」恐讓兩國關係倒退

日本64歲的前經濟安保大臣高市早苗今天當選自民黨總裁，可望成為日本第一位女首相。南韓媒體認為高市的右翼色彩，恐使韓日關係...

高市早苗是誰？自民黨新總裁學經歷曝光 非出身政治世家的「特殊存在」

高市早苗4日成為自民黨史上首位女性總裁，她並非出身政治世家，讓她在自民黨內成為一個特殊的存在，讀賣新聞整理她的基本資料。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。