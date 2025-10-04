問鼎日本首位女首相 高市總裁勝選致詞：艱鉅工作現在才開始

自民黨總裁（黨魁）選舉於4日舉行投開票，在前二名進入決選投票後，前經濟安保擔當大臣高市早苗擊敗農林水產大臣小泉進次郎，當選第29任總裁。女性出任自民黨總裁尚屬首次，若在15日召開的臨時國會上被指名為新任首相，她將成為日本憲政史上第一位女性首相。

每日新聞報導，在決選投票中，現年64歲的高市獲得185票，44歲的小泉獲得156票，差距29票。第一輪投票時，高市拿下183票，小泉164票，差距為19票。

高市是眾議院奈良2區的議員，已連任10屆，深受保守派支持，曾任自民黨政調會長、總務大臣等要職。在2024年9月的前次總裁選中，她雖在第一輪投票居首，但在決選投票遭石破茂逆轉。

這次是她第三度參選，主張「不斷追求經濟成長」，並在維持自公執政聯盟的基礎上，也展現出擴大聯合的意願。

高市在勝選後向自民黨同僚致詞表示：「與其說感到欣喜，我更覺得艱鉅的工作才剛開始。我們所有人共同肩負著龐大的任務。有許多政策需要迅速落實執行。」

她與現任首相石破茂握手致意後，差點誤以為儀式結束而離場，隨即被喚回座位聆聽石破茂的致詞。高市預計於當地時間今晚6時左右，以自民黨新總裁身分召開記者會。

路透報導，高市主張的政策包括可能重新檢視與美國總統川普達成的美日投資協議。該協議當時以日本納稅人資金支持的投資，換取美方下調懲罰性關稅。

她的民族主義立場，例如多次參拜靖國神社，則可能引發南韓與中國不滿。此外，她支持修訂日本戰後的和平憲法，並於今年提出日本可以與台灣建立一種「準安全同盟」關係，也勢必進一步刺激中國。