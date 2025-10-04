快訊

高市早苗當選自民黨黨魁成為首位女性領導人 矢言對抗通膨

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
高市早苗。歐新社
高市早苗。歐新社

日本自民黨周六選出右派的高市早苗為新任黨魁，成為自民黨首位女性領導人，這場黨魁選舉也幾乎決定下一任日本首相。

高市早苗面臨的挑戰是，如何重新團結執政的自民黨、挽回民心，並爭取因生活成本飆升和外來人口增加而轉向小型民粹政黨的年輕選民。

由於自民黨在國會兩院已失去多數席次，新任領袖還必須爭取部分在野黨支持，才能推動法案和預算。

在首輪投票晉級決選後，高市大聲疾呼強調，必須正視通膨問題、改善民生。

她說：「我之所以參選，是因為深感自民黨必須改變。讓我們先著手對抗通膨。我們將採取堅定措施，支援中小企業、醫療院所、長照機構及一般民眾所面臨的困境。」

自民黨 通膨 日本 高市早苗

高市早苗當選自民黨黨魁成為首位女性領導人 矢言對抗通膨

日本自民黨周六選出右派的高市早苗為新任黨魁，成為自民黨首位女性領導人，這場黨魁選舉也幾乎決定下一任日本首相。

