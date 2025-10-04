快訊

高市早苗當選自民黨首位女性總裁 朝小野大能否出任新首相仍有變數

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
日本執政黨自民黨4日改選總裁，前經濟安全保障擔當大臣高市早苗擊敗對手小泉進次郎，成為自民黨首位女性總裁。圖／擷自YouTube／ABEMAニュース【公式】
日本執政黨自民黨4日改選總裁，第二輪投票結果出爐，由前經濟安全保障擔當大臣高市早苗勝出。

第二輪決選投票由國會議員每人一票的295票，以及全國47個都道府縣聯合會各一票的47票，共計342票。議員票分面，小泉與高市分別獲得145票與149票。都道府縣聯合會方面，小泉與高市分別獲得11票與36票。兩者合計，高市獲得185票，小泉獲得156票。高市也成為自民黨首位女性總裁

根據讀賣新聞報導，高市早苗預計將於當地時間下午6時左右在黨本部召開記者會，說明今後黨務運作等相關事項。

目前自民黨在國會處於朝小野大、少數執政局面，新總裁未必能確保在本月召開的國會臨時會中獲得「首相指名」，成為新首相。

共同社報導，自民黨參議院國會對策委員長石井準一3日表示，預計將於8日上午召開通知臨時國會召集日期的「議院運營委員會理事會」，目前正朝著15日舉行臨時會的方向協調。按照慣例，政府會在召集國會約一周前通知朝野。

日本執政自民黨4日改選總裁，當選人高市早苗在第二輪決選前發表演講。歐新社
自民黨 首相 高市早苗

