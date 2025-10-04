高市對決小泉 日本將出現首位女首相或第2年輕首相

日本自民黨總裁選舉今天登場，有望決定日本新任首相人選。前經濟安保大臣高市早苗與農林水產大臣小泉進次郎在第一輪投票分別拿下第1、第2，由於兩人票數皆未過半，進入決選投票。日本可能誕生史上第一位女首相，或是史上第2年輕的首相。

自民黨總裁選舉5名候選人分別是小泉進次郎、高市早苗、林芳正、前經濟安全保障大臣小林鷹之、自民黨前幹事長茂木敏充。選舉方式採取國會議員票295票、黨員票295票，合計590票的「全規」（fullspec）型投票方式。第一輪投票若無候選人得票過半，將由前兩名進入第二輪決選投票。

第一輪投票結果，「黨員票」方面，高市獲得119票最高、小泉84票居次、林芳正62票、茂木15票、小林15票。「議員票」方面，小泉80票最高，接著依序是林芳正的72票、高市64票、小林44票，以及茂木的34票。

合計結果，高市183票拿下第1，小泉164票居次，林芳正134票、小林59票、茂木49票。

決選投票由自民黨籍國會議員每人一票，共有295票，47都道府縣連（地方黨部）各一票有47票，總計342票。議員票的比重大幅增加。

自民黨唯一派閥領導人、最高顧問麻生太郎據稱今天已經下達指示，決選投票要把票投給「第一輪黨員票得票最高的人」，相當於支持高市早苗。麻生派目前在參眾議院有超過40名議員，握有關鍵決定權的麻生太郎因此被稱為「造王者」。

據知，雖然小泉在議員票握有優勢，但如果高市在第一輪投票的黨員票大幅領先，將會給國會議員帶來壓力，難以用議員票推翻黨員民意。

日本15日將召開臨時國會進行首相指名選舉，決定首相石破茂的繼任者，由於目前在野黨立場尚未整合，因此自民黨新任總裁被選為新首相的可能性極高。

如果高市早苗當選，將是日本史上第一位女首相；如果小泉進次郎當選，將是僅次於1885年44歲2個月出任首相的伊藤博文，成為日本史上第2年輕的首相，同時象徵自民黨的世代交替。

小泉在決選投票前的發言中感謝支持者。他表示，去年沒辦法挺進決選，感謝支持他的同志，讓他再次站上這個舞台。這一年來，他或許有成長一些，「但能來到這裡的最大原因，是去年之後，同志沒有拋棄、沒有離開我」，還彌補了他不足的部分，替他拓展人脈、凝聚夥伴。

他表示，如果他有機會成為首相、成為自民黨總裁，將會為大家創造發揮的舞台，當然這包括所有的國會議員。他號召參與選舉的所有人，一起建構新的自民黨體制，實現選舉訴求「自民黨團結」，來共同面對物價高漲、治安問題，以及外交安保上的各種課題。

高市早苗發言表示，過去12天，5名候選人展開激烈論戰，但是大家熱愛日本的信念都是相同的，因此這些競爭對手也成為她珍視的同志與夥伴，未來希望能夠發揮各自的優點。

她表示，她參加總裁選舉是因為深切感受到「為了日本的現在與未來，自民黨必須改變」，自民黨過去曾面對無數困難，但是近年來聽到許多嚴厲批判，全國黨員與國民都在注視著自民黨的覺悟。下個月，自民黨即將迎來創黨70週年，希望回歸「政治屬於國民」的創黨宣言，推動政權運作。