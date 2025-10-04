高市早苗曾說憧憬蔡英文 期許當上首任日本女首相

自民黨總裁選舉今天投開票，64歲的前經濟安全保障大臣高市早苗能否成為日本首位女首相備受關注。她從政逾30年，這次是她3度參選自民黨總裁。高市理想領導人是英國前首相佘契爾夫人，她曾說憧憬台灣前總統蔡英文。

●第3度參選自民黨總裁 矢言讓日本變富強

現年64歲的高市早苗是眾議員奈良2區選出的眾議員，當選10次。這次是她繼2021年、2024年之後，第3度參選自民黨總裁選舉。

高市9月19日在國會大廈召開宣布參選的記者會表示， 「日本正面臨來自內外的大危機，若要克服這巨大危機，需有能讓人民的生活及對未來的不安轉變成有夢想和希望的政治，需要有可迎戰巨大危機的強而有力的政治、能明示方向的政治」。

高市強調，「很多國家期待日本變強、是個可靠的國家，所以日本一定要再度高喊Japan is Back」。

高市這次參選提出的口號是「將日本列島變得更強且富裕」。

這次她提出的政見主要有藉由大膽的「危機管理投資」與「成長投資」實現強力的經濟、強化防衛力與外交力等。

在強化防衛力與外交力方面，高市表示，要建立可因應新型態戰爭（太空、網路、電磁波領域、無人機、超音速武器等）的國防體制，也要改善自衛隊員的薪資待遇。她也將著手調整國家安全保障戰略等「安保3文件」，並致力於衛星與海底電纜的防衛。

此外，藉由自由開放的印度太平洋（FOIP）願景的進化，加強與同盟國、理念相同國家合作、擴大跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）加盟國、善用日本與歐盟（EU）經濟合作協定等，展開具主體性的多角經濟外交。

在經濟方面，高市主張透過大膽的「危機管理投資」與「成長投資」，實現確保人民生活安全安心以及強力的經濟。內容包括，儘速廢除汽油與輕油交易稅的暫定稅率，也要確保地方財源。她還主張整備提高年收稅等「不會妨礙工作意願」的制度。

高市認為有必要強化經濟安全保障及相關產業的培育，將創設「對日外國投資委員會」，嚴格審查來自海外的投資。對於經濟安全保障不可或缺的成長領域，將依不同領域的官民合作架構，進行積極投資，適用大膽的促進投資稅制。

●贊同「台灣有事即日本有事」 力挺台日合作

高市於本月1日投書華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）指出，「台灣海峽的和平穩定是日本關注之事」。她強調：「想與中國領導人率直對話」。

高市指出，「絕對不能以武力或脅迫等方式片面改變現狀。台灣是日本極重要的友人」。她此番言論被解讀成意在牽制中國。

高市9月19日在國會大廈召開宣布參選的記者會，她在回答媒體提問時重申「台灣有事就是日本有事」。

「台灣有事即日本有事」的說法是2021年12月1日，日本前首相安倍晉三透過網路視訊參加台灣智庫國策研究院的座談會時提出的主張。

高市答說，針對台灣有事有各種分析，目前有3種型態。最壞的型態就是動武的情況；第二種型態就是海上航路（sea lane）被封鎖的情況。她認為這種情況的可能性高，日本和台灣都是島國，如果海上航路被封鎖時，外界的物資就無法進入。

第三種就是網路宣傳戰的型態。她認為，目前在中國習近平政權下運作這種網路宣傳戰，試圖改變住在台灣的民眾的內心，營造氛圍，企圖不流一滴血就能和平併吞台灣。

至於「台灣有事」、日本是否派遣自衛隊到台灣一事，高市認為，以日本現行的法律很難辦到。她認為，可以和台灣討論如何撤僑等事，有必要模擬（包括兵推）各種情形。但如果情況變成是戰鬥狀態，日本現行的法律很難因應。

高市表示，日本與台灣之間無正式邦交，僅維持實務關係。日本不像美國擁有一部「台灣關係法」協助台灣，但為了守護彼此的安全，真的是「台灣有事就是日本有事」，這是無庸置疑的。

她指出，「台灣如果真的進入戰鬥狀態，成為有事的情況，如果想像（沖繩的）與那國島與台灣相距僅110公里，等於是東京與熱海之間有他國的戰艦布署，那麼台灣有事也是日本有事」。

因此她認為，正因日台無邦交，所以有必要強化實務關係、加強情報資訊交換，並做好各種情況的模擬。

●高市訪台 強調自由民主國家形成準軍事同盟

高市今年4月27至29日率團訪台，晉見總統賴清德，也拜會前總統蔡英文及立法院長韓國瑜、跨黨派立法委員、外交部長林佳龍及台灣日本關係協會會長蘇嘉全等人，針對台日關係、區域情勢及經濟安全等議題交換意見。

訪台期間，高市出席「2025國際政經論壇」時言及美日同盟。她指出，「即使與友盟的關係再好，友盟也有自身經濟、國際情勢、社會輿論等考量；台日相似，當今國際社會並非單靠一己之力就可自保，首先要強化自我防衛能力，再與友盟合作共同應對挑戰」。

高市進一步指出，在多變的國際情勢之下，日本、台灣、歐洲各國、澳洲、印度等有共同自由民主理念的國家，會變成類似準軍事同盟的關係，互相防衛才能保障安全。

她提及，這不僅是就國防而言，經濟安全、人員交流、資訊交流都是台日可合作的領域。台灣台積電與韓國三星目前是全球唯一能量產先進製程半導體的企業，台日韓美應攜手合作，強化在半導體供應鏈上的戰略夥伴關係，並確保關鍵技術自主。

她強調，不僅是半導體，台日在人工智慧（AI）、宇宙開發都位處先進階段，透過擴大合作可間接增加彼此安全，「要成為受尊重的國家，才能更繁榮」。

值得一提的是，高市對台灣相當友善，2021年10月底舉行投開票的眾議院大選，自民黨的公約（政見）在高市主導之下，就列出共享自由、民主、法治等普世價值觀的國家，這些國家當中明載台灣，也支持台灣加入CPTPP、以觀察員身分參加世界衛生大會（WHA）。

高市2021年12月23日曾公開表示，期盼日本民眾勿忘台灣民眾給日本的友情，包括台灣對311東日本大地震馳援、2020年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情發生後捐贈醫療物資等。

●理想領導人是英國「鐵娘子」 高市憧憬蔡英文

高市說過理想的女性領導人是英國前首相佘契爾夫人（Margaret Thatcher）。佘契爾是英國史上第一位女首相，高市認為佘契爾即使政策不獲民眾喜愛，但仍堅持信念，努力說服人民，這種態度是她的理想。

高市2021年9月參選自民黨總裁期間，曾與當時的台灣總統蔡英文視訊對談。她於2021年9月14日接受日本產經新聞專訪被問及蔡總統曾在接受產經專訪時呼籲台日進行安保對話一事。

高市當時回答：「蔡總統有堅毅不屈的精神，是我所憧憬的女性，我很想和她見面。日本今後也應確實推動與台灣之間的合作關係。」

●高市從政經驗豐富 座右銘「崇高雄渾」

高市1961年3月7日生於奈良縣，父親任職於豐田汽車公司，母親是警察。家規甚嚴，但她個性叛逆，曾是「暴走族」，騎重機上學。

高市學業成績優異，大學考上神戶大學並就讀經營學，社團活動還參加樂團擔任鼓手，是「鐵娘子」（Iron Maiden）、「黑色安息日」等重金屬樂團的樂迷。高市憧憬的是日本「經營之神」松下幸之助，她報考松下政經塾當天，還是騎重機到神奈川縣的考場。

從政經塾畢業後，高市經介紹曾前往美國國會擔任研究員，回國後曾在電視台當過主播。高市1992年7月參選參議院（奈良選區）選舉落選。1993年以無黨籍身分參選眾議員，拿到最高票當選，進入政壇，1996年12月進入自民黨。

高市37歲那年戒掉騎重機習慣，但有空仍會看重機的DVD跟現場賽車。她也是日本職棒阪神虎球迷，會買票進場觀賽。

高市的座右銘是「崇高雄渾」，顯示她從政的態度是擁有崇高理想與雄心壯志。

高市在眾議院曾擔任文部科學委員長、議院營運委員長等要職。在自民黨內，高市曾擔任3屆政務調查會長、經濟安全保障推動本部長、2屆網路資安對策本部長等。

在內閣方面，高市曾擔任通商產業政務次官、3度被任命經濟產業副大臣、5度被任命內閣府特命擔當大臣、5度被任命總務大臣。她擔任總務大臣長達1438天，締造總務大臣最長任職紀錄。

高市著作多，著有「日本的經濟安全保障」、「邁向美麗、強壯成長的國家－我的『日本經濟強韌化計畫』－」、「作為一個納稅人」等。編著有「守護生活，避免網路攻擊」、與政論家櫻井良子合著「鴿派的謊言」。

高市2023年榮獲人工智慧世界協會（AIWS）世界領袖獎，曾被選為達沃斯（Davos）世界經濟論壇（WEF）2008年度全球青年領袖。