自民黨總裁選舉首輪無人過半 小泉進次郎與高市早苗進入第二輪決選

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
日本執政自民黨總裁候選人9月24日在東京的日本記者俱樂部參加辯論時合影。左起前經濟安全保障大臣小林鷹之、前幹事長茂木敏充、內閣官房長官林芳正、前經濟安全保障大臣高市早苗和農林水產大臣。美聯社

日本執政黨自民黨4日改選總裁，由於首輪無人票數過半，因此取票數最高與次高的人選進入第二輪，分別是日本前經濟安全保障大臣高市早苗與現任農林水產大臣小泉進次郎

第一輪選舉同時採計國會議員與黨員投票。議員票部分，前經濟安全保障大臣小林鷹之獲得44票、前幹事長茂木敏充34票、內閣官房長官林芳正72票、前經濟安全保障大臣高市早苗64票，農林水產大臣小泉進次郎則以80票居首。

在黨員票方面，小林鷹之與茂木敏充各得15票，林芳正62票，高市早苗119票，小泉進次郎84票。

合計結果顯示，高市早苗以183票位居第一，小泉進次郎則以164票排名第二，兩人將進入由國會議員與都道府縣黨部投票的第二輪對決。決選投票預計在台北時間下午2點20分左右揭曉。

日本 自民黨 投票 小泉進次郎 高市早苗

