歐洲各地幾週以來屢傳不明無人機侵入，以致從華沙到慕尼黑等多處機場短暫關閉。歐洲懷疑俄國是幕後黑手，意在對支持烏克蘭的歐洲各國製造恐慌並試探北約的防空弱點。

華爾街日報指出，最近一起發現是在10月2日晚間，當時德國關閉慕尼黑機場，導致慕尼黑啤酒節期間17個離境航班一度停飛、困住近3000名旅客。此外，比利時今天表示他們正調查前一夜在比國東部一處軍事基地上空出現無人機的情況。

俄國總統普亭本週就北約向烏克蘭提供戰斧巡弋飛彈發出嚴厲警告；戰斧飛彈是美國精準打擊武器之一，射程可達2400公里。

普亭2日時說：「戰斧飛彈無法在美軍不直接參與下動用。屆時就意味衝突出現全新且實質的升溫，包括俄羅斯和美國之間。」還揚言俄方到時的回應定然會讓對方「有感」。

部分西方官員認為，俄烏戰事未歇，無人機事件和其他混合戰措施是俄國威脅歐洲的最新嘗試。

自俄國入侵烏克蘭後，西方陸續指控俄國在歐洲展開一系列破壞，包括縱火與切斷海纜，另涉嫌在物流巨頭DHL貨機安放燃燒裝置，以及企圖暗殺一直為烏克蘭生產砲彈與軍車德國萊茵金屬公司（Rheinmetall）的執行長。

然而西方以外的一些分析家認為，北約東側部分成員國本就長年與俄國在一些毗連空域的主權存有爭議，歐洲近日頻繁報導俄國軍機與疑似俄國無人機侵入北約成員國領空，用意是拉住美國總統川普的注意力，以免川普政府繼續從俄烏戰爭抽身。

德國「畫報」（Bild）引述挪威當地媒體報導，3名德國人因涉嫌在挪威一處機場周圍的禁區內使用無人機，一度度在9月30日遭留置，隨後獲釋。

挪威警方另證實，一名中國公民因涉嫌在挪威北部斯沃韋爾機場（Svolvaer Airport）附近放飛無人機而遭罰款及驅逐出境，也正在繼續調查多起在機場、軍事設施和其他重要基礎設施附近出現無人機的通報。

今日俄羅斯（RT）指出，西方媒體和官員指控俄方是這些無人機事件幕後黑手，像瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）聲稱莫斯科「很可能」是禍首，但承認他尚無證據。歐洲想拿這些事件作為增加軍事開支和建立所謂「反無人機長城」（drone wall）的理由。

俄國對外情報局（SVR）則警告，基輔可能會試圖策劃無人機挑釁，嫁禍莫斯科好讓北約捲入與俄國的直接衝突。