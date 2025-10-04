快訊

3外籍男搭北捷吊單槓還轉圈！她怨通報卻沒人理 兩派網友掀論戰

自民黨總裁選舉首輪無人過半！小泉進次郎、高市早苗進入第二輪決選

老狗離世弟弟走不出傷痛 「天天報到對照片說話」捨不得走：真的好想你！

機場頻傳不明無人機襲 歐洲懷疑俄試探北約空防

中央社／ 華沙3日綜合外電報導
因航班被迫取消或延後影響數千旅客，慕尼黑機場緊急設置臨時床鋪並提供毛毯、飲品與點心。(路透)
因航班被迫取消或延後影響數千旅客，慕尼黑機場緊急設置臨時床鋪並提供毛毯、飲品與點心。(路透)

歐洲各地幾週以來屢傳不明無人機侵入，以致從華沙到慕尼黑等多處機場短暫關閉。歐洲懷疑俄國是幕後黑手，意在對支持烏克蘭的歐洲各國製造恐慌並試探北約的防空弱點。

華爾街日報指出，最近一起發現是在10月2日晚間，當時德國關閉慕尼黑機場，導致慕尼黑啤酒節期間17個離境航班一度停飛、困住近3000名旅客。此外，比利時今天表示他們正調查前一夜在比國東部一處軍事基地上空出現無人機的情況。

俄國總統普亭本週就北約向烏克蘭提供戰斧巡弋飛彈發出嚴厲警告；戰斧飛彈是美國精準打擊武器之一，射程可達2400公里。

普亭2日時說：「戰斧飛彈無法在美軍不直接參與下動用。屆時就意味衝突出現全新且實質的升溫，包括俄羅斯和美國之間。」還揚言俄方到時的回應定然會讓對方「有感」。

部分西方官員認為，俄烏戰事未歇，無人機事件和其他混合戰措施是俄國威脅歐洲的最新嘗試。

自俄國入侵烏克蘭後，西方陸續指控俄國在歐洲展開一系列破壞，包括縱火與切斷海纜，另涉嫌在物流巨頭DHL貨機安放燃燒裝置，以及企圖暗殺一直為烏克蘭生產砲彈與軍車德國萊茵金屬公司（Rheinmetall）的執行長。

然而西方以外的一些分析家認為，北約東側部分成員國本就長年與俄國在一些毗連空域的主權存有爭議，歐洲近日頻繁報導俄國軍機與疑似俄國無人機侵入北約成員國領空，用意是拉住美國總統川普的注意力，以免川普政府繼續從俄烏戰爭抽身。

德國「畫報」（Bild）引述挪威當地媒體報導，3名德國人因涉嫌在挪威一處機場周圍的禁區內使用無人機，一度度在9月30日遭留置，隨後獲釋。

挪威警方另證實，一名中國公民因涉嫌在挪威北部斯沃韋爾機場（Svolvaer Airport）附近放飛無人機而遭罰款及驅逐出境，也正在繼續調查多起在機場、軍事設施和其他重要基礎設施附近出現無人機的通報。

今日俄羅斯（RT）指出，西方媒體和官員指控俄方是這些無人機事件幕後黑手，像瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）聲稱莫斯科「很可能」是禍首，但承認他尚無證據。歐洲想拿這些事件作為增加軍事開支和建立所謂「反無人機長城」（drone wall）的理由。

俄國對外情報局（SVR）則警告，基輔可能會試圖策劃無人機挑釁，嫁禍莫斯科好讓北約捲入與俄國的直接衝突。

北約 機場 挪威

延伸閱讀

無人機又現蹤 德國慕尼黑機場再度關閉

無人機襲擊烏克蘭東部 法國攝影記者殉職

湖南無人機表演秒變「流星火雨」觀眾慌張躲避如災難片

華沙安全論壇 美退將：北約32國應聯合對台軍售

相關新聞

印度首曝印巴空戰「詳細戰果」 稱擊落巴國陸製與美製高科技戰機

印度與巴基斯坦5月爆發為期4天的短暫武裝衝突，期間巴軍宣稱擊落法製「飆風」（Rafale）戰機在內的5架印方軍機，印方隨...

日本自民黨今改選總裁 誰能出線取決於兩尊大老的意向？

日本自民黨總裁選舉10月4日投開票，預料由農林水產大臣小泉進次郎、前經濟安全保障擔當大臣高市早苗，以及官房長官林芳正三人...

機場頻傳不明無人機襲 歐洲懷疑俄試探北約空防

歐洲各地幾週以來屢傳不明無人機侵入，以致從華沙到慕尼黑等多處機場短暫關閉。歐洲懷疑俄國是幕後黑手，意在對支持烏克蘭的歐洲...

自民黨總裁選舉首輪無人過半 小泉進次郎與高市早苗進入第二輪決選

日本執政黨自民黨4日改選總裁，由於首輪無人票數過半，因此取票數最高與次高的人選進入第二輪，分別是日本前經濟安全保障大臣高市早苗與...

一句謝謝就可能被帶走 烏克蘭俄占區變語言審查囚籠

在烏克蘭被俄軍占領的濱海城市別爾江斯克（Berdjansk），語言不再只是溝通工具，而是身分審查的武器。救護車只載俄籍病患、超市檢查手機聊天紀錄、孩子被迫為俄國士兵祈禱。說錯一句謝謝，付出的代價可能致命。

日經亞洲：趙怡翔赴華府尋求接觸川普政府 前官員稱美方不會冒險

日經亞洲4日報導，台灣本周派遣國安會議新任副祕書長趙怡翔前往華府，尋求與川普政府接觸。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。