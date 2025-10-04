印度首曝印巴空戰「詳細戰果」 稱擊落巴國陸製與美製高科技戰機

印度與巴基斯坦5月爆發為期4天的短暫武裝衝突，期間巴軍宣稱擊落法製「飆風」（Rafale）戰機在內的5架印方軍機，印方隨後聲稱擊落「數架」巴方戰機。印度空軍參謀長辛格（AP Singh）3日首度公布巴方戰損詳情，聲稱印軍在衝突中一共擊落約12架巴基斯坦軍機，其中包括「5架高科技戰鬥機」。

彭博資訊與路透報導，印度空軍參謀長辛格（AP Singh）8月曾稱印軍至少擊落5架巴軍戰機與1架軍用飛機。他在新德里舉行的印度空軍年度記者會上進一步表示，至少美製F-16和陸製梟龍（JF-17）等級的「5架高科技戰鬥機」，以及先進的空中偵察機被擊落，地點距印巴邊境約300公里，但他並未提供任何佐證。

辛格說：「就防空部分而言，我們掌握一枚長程打擊的證據。此外，我們的系統顯示，還有5架介於F-16與JF-17級的高科技戰鬥機。」他拒絕回應巴基斯坦聲稱擊落印度戰機說法的提問。據南華早報轉述，辛格稱最有可能是F-16，因為襲擊地點當時正好有F-16在維護。

彭博資訊指出，印巴雙方至今對損失數量各執一詞，辛格此次發言則提供最新說法。巴基斯坦外交部與國防部發言人對此沒有回應，但巴國國防部長阿西夫（Khawaja Asif）曾於8月在「X」上否認任何巴方飛機遭到擊中或摧毀。

印度國防參謀長喬漢（Anil Chauhan）5月底出席香格里拉論壇時，首次證實印軍確有戰機被擊落，但表示實際戰損數目「不重要」，巴方宣稱的擊落6架軍機說法「完全不準確」。