快訊

黃金周連假高速公路塞爆…陸超狂夫妻「各開一台直升機」返鄉

發電機冒煙...北車附近上午大停電！ 民眾被困電梯「影響約700戶」

公所誤發烏龍簡訊…但真有光復鄉徵召令！這天起共要240人

印度首曝印巴空戰「詳細戰果」 稱擊落巴國陸製與美製高科技戰機

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
巴基斯坦空軍一架F-16戰鬥於2022年3月23日在首都伊斯蘭堡舉行的巴基斯坦日閱兵式上表演。路透
巴基斯坦空軍一架F-16戰鬥於2022年3月23日在首都伊斯蘭堡舉行的巴基斯坦日閱兵式上表演。路透

印度與巴基斯坦5月爆發為期4天的短暫武裝衝突，期間巴軍宣稱擊落法製「飆風」（Rafale）戰機在內的5架印方軍機，印方隨後聲稱擊落「數架」巴方戰機。印度空軍參謀長辛格（AP Singh）3日首度公布巴方戰損詳情，聲稱印軍在衝突中一共擊落約12架巴基斯坦軍機，其中包括「5架高科技戰鬥機」。

彭博資訊與路透報導，印度空軍參謀長辛格（AP Singh）8月曾稱印軍至少擊落5架巴軍戰機與1架軍用飛機。他在新德里舉行的印度空軍年度記者會上進一步表示，至少美製F-16和陸製梟龍（JF-17）等級的「5架高科技戰鬥機」，以及先進的空中偵察機被擊落，地點距印巴邊境約300公里，但他並未提供任何佐證。

辛格說：「就防空部分而言，我們掌握一枚長程打擊的證據。此外，我們的系統顯示，還有5架介於F-16與JF-17級的高科技戰鬥機。」他拒絕回應巴基斯坦聲稱擊落印度戰機說法的提問。據南華早報轉述，辛格稱最有可能是F-16，因為襲擊地點當時正好有F-16在維護。

彭博資訊指出，印巴雙方至今對損失數量各執一詞，辛格此次發言則提供最新說法。巴基斯坦外交部與國防部發言人對此沒有回應，但巴國國防部長阿西夫（Khawaja Asif）曾於8月在「X」上否認任何巴方飛機遭到擊中或摧毀。

印度國防參謀長喬漢（Anil Chauhan）5月底出席香格里拉論壇時，首次證實印軍確有戰機被擊落，但表示實際戰損數目「不重要」，巴方宣稱的擊落6架軍機說法「完全不準確」。

印度 戰機 國防部

延伸閱讀

不滿女兒交往低種姓男！印度狠父實施「榮譽處決」槍殺她棄屍

印中直航時隔5年恢復 10/26加爾各答直飛廣州

仿製藥100%關稅、H-1B要3百萬 川普打印度招招致命！謝金河：印左右逢源時代過去了

營安條例上路...航迷空軍嘉義基地拍戰機受阻 憂空拍文化消失

相關新聞

印度首曝印巴空戰「詳細戰果」 稱擊落巴國陸製與美製高科技戰機

印度與巴基斯坦5月爆發為期4天的短暫武裝衝突，期間巴軍宣稱擊落法製「飆風」（Rafale）戰機在內的5架印方軍機，印方隨...

日本自民黨今改選總裁 誰能出線取決於兩尊大老的意向？

日本自民黨總裁選舉10月4日投開票，預料由農林水產大臣小泉進次郎、前經濟安全保障擔當大臣高市早苗，以及官房長官林芳正三人...

哈瑪斯願釋所有人質立即展開談判 川普要求以色列停止轟炸加薩

美國總統川普3日稍早發出最後通牒，要求巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯必須在5日晚上6時前接受停火提議。哈瑪斯隨後發表聲明指出，只...

一句謝謝就可能被帶走 烏克蘭俄占區變語言審查囚籠

在烏克蘭被俄軍占領的濱海城市別爾江斯克（Berdjansk），語言不再只是溝通工具，而是身分審查的武器。救護車只載俄籍病患、超市檢查手機聊天紀錄、孩子被迫為俄國士兵祈禱。說錯一句謝謝，付出的代價可能致命。

日經亞洲：趙怡翔赴華府尋求接觸川普政府 前官員稱美方不會冒險

日經亞洲4日報導，台灣本周派遣國安會議新任副祕書長趙怡翔前往華府，尋求與川普政府接觸。

美中台博弈／美對中戰略調整 APEC川習會談台灣議題嗎

美國總統川普及中國大陸國家主席習近平的APEC場邊會，將會是明年年初北京高峰會的熱身會，預計兩國元首將會就關稅下調與貿易協議，達成原則性共識。由於川普2.0的全球戰略開始收縮，不像過去那樣聚焦中國，現在APEC場邊會的前景，已經可期，但川普會不會做出或說出損害台灣利益的事或話來？資深國際新聞媒體人郭崇倫為讀者深入分析。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。