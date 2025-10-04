日經亞洲：趙怡翔赴華府尋求接觸川普政府 前官員稱美方不會冒險

日經亞洲4日報導，台灣本周派遣國安會議新任副祕書長趙怡翔前往華府，尋求與川普政府接觸。

據報導，趙怡翔與智庫專家舉行私人會議，並分別會見與川普政府關係密切的人士。多位與會者表示，他強調台灣增加國防支出，並且願意投資非對稱能力。

白宮對趙怡翔是否會晤政府官員則未予回應。

趙怡翔曾在川普第一任期出任駐美代表處政治組組長，一名與他當時就相識的人士形容，他「對華府非常熟悉」。

川普政府夏季曾勸阻賴清德總統前往拉美途中不要在紐約過境，賴清德隨後推遲行程，趙怡翔則將尋求翻開雙方關係的新篇章。一名消息人士表示，趙怡翔也在試探是否可能最快於今年重新安排前往巴拉圭、瓜地馬拉和貝里斯的行程，並可能在美國中途停留。

川普政府夏季曾勸阻賴清德總統前往拉美途中不要在紐約過境，賴清德隨後推遲行程，趙怡翔曾在川普第一任期出任駐美代表處政治組組長，一名與他當時就相識的人士形容，他「對華府非常熟悉」。日經亞洲指出，他將尋求翻開雙方關係的新篇章。

趙怡翔此行正值敏感時刻，因為川普表示，將在本月底舉行的APEC慶州峰會期間會晤中國國家主席習近平，並計畫明年初訪問中國。華爾街日報9月27日報導，中國大陸國家主席習近平打算利用美國總統川普渴望與北京達成貿易協議的時機，要求華府改變政策，正式表態「反對台灣獨立」

此外，由於台美雙方尚未簽署貿易協議，台灣商品自8月以來已被徵收20%美國關稅。美國商務部長盧特尼克9月27日又表示，在中國毫不掩飾要奪取台灣的情況下，美國不能再過度依賴台灣半導體，必須推動美台晶片產能「五五分」。

曾任美國國務院資深顧問的惠頓（Christian Whiton）8月初以「台灣如何失去川普」為題撰文，指出台灣過去過度親近拜登政府，疏遠了願意提供台灣實質幫助的共和黨員，並對現任副總統蕭美琴駐美時期的表現提出質疑。他向日經亞洲表示，考慮到川普安排明年訪問中國，美國政府不會在台灣問題上冒任何形式的風險。

惠頓指出，與川普北京之行相比，大規模對台武器交付和過境行程都將是次要議題。他說：「很明顯，川普希望舉行峰會，而且不只是拍照，他希望有貿易協議或安全協議的實質成果，我看不到政府在台灣問題上冒險有任何好處。」