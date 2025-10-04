日本自民黨今改選總裁 誰能出線取決於兩尊大老的意向？

快訊

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
日本自民黨4日改選總裁，小泉進次郎、高市早苗、林芳正（前、中、後）並列領先群。路透
日本自民黨4日改選總裁，小泉進次郎、高市早苗、林芳正（前、中、後）並列領先群。路透

日本自民黨總裁選舉10月4日投開票，預料由農林水產大臣小泉進次郎、前經濟安全保障擔當大臣高市早苗，以及官房長官林芳正三人當中的前兩名，進入決選投票

時事通信報導，由於決選投票中國會議員票的比重大幅提升，黨內仍具影響力的前首相麻生太郎與岸田文雄，成為勝敗的關鍵。

小泉進次郎3日前往國會議員會館拜會前岸田派會長岸田文雄，雙方會談約30分鐘。據了解，小泉表示「能走到這一步，多虧有前岸田派的支持」，並對岸田的支持表達期待。岸田則回應「希望你能奮戰到最後」。隨後，小泉又造訪麻生派領袖麻生太郎的辦公室，停留約30分鐘，尋求支持。

高市早苗陣營也積極接觸麻生。她本人已在9月30日與麻生會談，並透過與麻生關係密切的前政調會長萩生田光一、前環境大臣山口壯展開遊說。林芳正則集中在前岸田派，陣營人士強調「同一派系出身的岸田，理應會給予支持」，但與麻生保持距離，並未公開接觸。

總裁選舉第一輪投票中，國會議員票與黨員黨友票比重相同，但決選投票則由國會議員票占將近九成。去年總裁選舉，首輪領先的高市，最後在決選投票中遭石破茂逆轉，其中關鍵就是前岸田派團結支持石破；當時麻生則以「反石破」立場選擇挺高市。

隨著總裁選舉進入最後階段，國會議員票爭奪戰更加白熱化，兩位重量級前首相能否出手相助，將深刻影響大局。

