哈瑪斯願釋所有人質立即展開談判 川普要求以色列停止轟炸加薩

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
巴勒斯坦人3日在以色列軍方對加薩市展開行動時逃離。歐新社
美國總統川普3日稍早發出最後通牒，要求巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯必須在5日晚上6時前接受停火提議。哈瑪斯隨後發表聲明指出，只要「交換條件在戰場上得到滿足」，就願釋放所有以色列人質，不論生死，並表態願意透過調解方，就川普提出的中東和平計畫展開談判。

NBC新聞報導，哈瑪斯在聲明中表示，該組織「確認已準備好立即透過調解方展開談判，討論這項協議的細節」，並重申同意將加薩走廊的行政管理權移交給一個「基於巴勒斯坦全國共識、並獲得阿拉伯與伊斯蘭支持的、由獨立人士（技術官僚）組成的巴勒斯坦機構」。

此舉是回應川普9月29日與以色列總理內唐亞胡在白宮共同提出的20點和平計畫。川普隨後也在「真實社群」發文，給予正面回應。

川普寫道：「基於哈瑪斯剛剛發表的聲明，我相信他們已準備好達成持久的和平。以色列必須立即停止轟炸加薩，這樣我們才能安全且迅速地救出人質！現在實在太危險了。我們已經在討論需要敲定的細節。這不僅僅是關於加薩，而是關於中東長期以來所追求的和平。」

他還指出：「如果這個最後機會的協議未能達成，前所未見的地獄般怒火將針對哈瑪斯全面爆發」

哈瑪斯同時表示，希望就和平計畫的其他面向進一步討論。聲明指出：「川普總統的提案中提到的其他議題，包括加薩走廊的未來以及巴勒斯坦人民的固有權利，涉及整體的民族立場，並以相關國際法與決議為依據。這些問題應在一個全國性的巴勒斯坦框架內加以討論。哈瑪斯將會是其中一員，並將負責任地做出貢獻。」

不過，哈瑪斯的回應並未觸及一個關鍵點，即解除武裝。

