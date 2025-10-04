哈瑪斯：願意根據川普停火提案釋放所有加薩人質

快訊

中央社／ 耶路撒冷3日綜合外電報導

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）今天指出，願意根據美國總統川普提出的停火框架，釋放在加薩（Gaza）被扣押的所有人質。

法新社報導，哈瑪斯聲明指出，「同意釋放所有人質，包括活著及死去的，依照川普總統提案中包括的交換方式」，並表示已準備好展開談判討論細節。

哈瑪斯願意接受川普提出終結加薩戰爭計畫的部分條款，包括釋放人質以及交出加薩行政管理權，但強調對於許多其他條款仍需進行談判。

根據路透社取得的聲明副本，哈瑪斯對川普提出的「20點計畫」做出回應，這是川普要求這個武裝組織於5日以前接受或拒絕這項計畫的最後期限。川普尚未明確表示，這些條款是否可如哈瑪斯所希望般進行談判。

哈瑪斯表示，「感謝阿拉伯、伊斯蘭及國際社會，以及美國總統川普所做的努力，呼籲終結加薩走廊戰爭、交換囚犯及立即允許援助進入」等條款。

哈瑪斯指出，準備「將加薩走廊的行政管理權移交給一個基於巴勒斯坦民族共識、由技術官僚組成並獲得阿拉伯與伊斯蘭支持的巴勒斯坦機構」。

值得注意的是，哈瑪斯並未表明是否同意解除武裝，這是以色列與美國的要求，哈瑪斯過去一直不願接受。

白宮對哈瑪斯的回應尚未立即發表評論。

川普的計畫獲得以色列、阿拉伯及歐洲多國支持，內容包括立即停火、以人質交換巴勒斯坦囚犯、以色列分階段撤出加薩、哈瑪斯解除武裝，以及由國際組織領導的過渡政府接管治理。

哈瑪斯 川普 巴勒斯坦

