參院將審議…美豪豬法案護台 盟邦可轉讓軍備

聯合報／ 國際中心／綜合報導

美國聯邦參議院外委會廿二日將逐條審議多項法案，其中三項涉及台灣，包括將台灣納入享有較短通報期限的受援國名單、加快核發許可，以便美國盟邦向台灣轉讓軍備的「豪豬法案」。

根據外委會二日在網頁上公布的排程，前述將逐條審議的修正案或法案包含豪豬法案、「台灣國際團結法案」和「美國-台灣美洲夥伴法案」。豪豬法案全名為「為區域同伴提供險惡環境下之升級保護」。

豪豬法案有助簡化受美國武器出口管制法約束的對台軍售流程，以縮短正式通知美國國會軍售時間與提高金額門檻，讓台灣與北約（ＮＡＴＯ）國家，以及日本、澳洲、南韓、以色列與紐西蘭等「北約+」國家享有同等軍售待遇。

美國對「北約+」國家軍售案中，若主要防禦性裝備達二五○○萬美元（約台幣七點七億元），美總統依法須提前十五天向國會提交正式通知。由於台灣並非「北約+」國家，若這類裝備的金額逾一四○○萬美元（約台幣四點三億元），則美國總統必須在簽發發價書（ＬＯＡ）前至少卅天正式通知國會。

豪豬法案也授權美國國務卿建立快速決策程序，讓「北約+」國家能將美製軍備與服務移交台灣。

另外，台灣國際團結法案要求美國應在國際組織中反對中國大陸藉由扭曲任何國組的決定、措辭、政策或程序，以解決台灣地位的任何企圖；美國反對任何未經台灣人民同意而企圖改變台灣地位的行動。

美國-台灣美洲夥伴法案則支持與台灣維持邦交的拉美和加勒比海國家對抗中國以脅迫或施壓方式，迫使他們與台斷交的行為，以加強台灣在西半球的外交、發展與經濟合作。

美國 法案 軍售 北約

