美駐中大使：川普不會改變一中政策

美國駐中國大陸大使龐德偉一日在財經媒體ＣＮＢＣ指出，總統川普清楚說，美國不會改變「一中政策」，會遵循台灣關係法、美中三公報及對台六項保證，美方不希望脅迫，希望和平解決。

七十五歲、共和黨籍的龐德偉曾任聯邦參議員，五月接替伯恩斯駐節北京，縱橫國際商界達四十年，深獲川普信任。香港星島日報此前報導說，川普挑龐出於四項考量：良好的忠誠度、政治經驗、從商經歷與對中熟悉度；該報導並形容他是處理美中關係的關鍵人物、「超級大使」。

龐德偉一日在華府接受ＣＮＢＣ節目Squawk Box主持人柯恩訪問。龐德偉表示，對中國在世界秩序中扮演的角色，美國國務卿魯比歐與川普都提到，美方希望中方參與，但必須承擔責任。

龐德偉說，美國希望中國協助終結俄烏戰爭，川普希望中方停買俄羅斯石油，也知道伊朗出口的九成原油到中國，中國若停買伊油，中東局勢會很不同。中國若真想在未來世界秩序中擔任夥伴，希望能盡更多責任。

龐德偉還說，川普嘗試與中方溝通，應是成功的，他是唯一能在迎頭痛擊後，又能稱兄道弟協商的美總統。龐德偉指稱，到北京履新後與中國國家主席習近平長時間面對面溝通，習很有活力且高度投入，多次提到尊重川普，「我們談很多川普在關稅上的打算，習說無論如何都很想與川普會面。這是有活力的對話，習的參與度很高，瞭解不少美方利益所在和川普的意向」。

龐德偉透露，仍在溝通川習會後勤安排，川習是互相尊重的重要領袖，兩人見過多次，今年已三度通話，兩人雖存在分歧，但仍尊重對方，川習都想做大事與攜手合作。