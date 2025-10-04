川普下最後通牒 要求哈瑪斯美東5日晚間6時前同意加薩和平計畫

中央社／ 華盛頓3日綜合外電報導

美國總統川普今天對巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）發出最後通牒，要求哈瑪斯在美東時間10月5日晚間6時前同意加薩20點和平計畫。

川普自家社媒平台「真實社群」發文寫道：「多年來，哈瑪斯一直是中東地區既殘忍又暴力的威脅！他們殺害人命（而且導致生活痛不欲生），其暴行在（2023年）10月7日於以色列的屠殺達到高峰。」

他還寫道：「釋放人質吧，所有的人，包括亡者的遺體，現在就釋放！哈瑪斯必須在華府時間週日（5日）晚間6時前達成協議。」

此外，川普也警告，如果這項「最後機會」的協議無法達成，將會對哈瑪斯發動前所未見、猶如地獄般的打擊。

川普最近在白宮與以色列總理尼坦雅胡（BenjaminNetanyahu）討論加薩走廊局勢後，發布了加薩20點和平計畫。

他在9月30日曾表示，他將給哈瑪斯「3到4天」時間針對加薩20點和平計畫作出回應。

