快訊

苗栗隨機殺人案…遭刺女童手術5個多小時 母道謝：老師救了女兒一命

最後通牒 川普：哈瑪斯須美東5日傍晚前同意和平協議否則面臨更多攻擊

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
美國總統川普9月23日在紐約的第80屆聯合國大會與阿根廷總統米雷伊會面。路透
美國總統川普9月23日在紐約的第80屆聯合國大會與阿根廷總統米雷伊會面。路透

美聯社報導，美國總統川普表示，巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯必須在美東時間5日傍晚6時前同意加薩和平協議提案，否則將面臨更多攻擊。

川普3日在社群媒體寫道：「必須在華府特區5日傍晚6時前與哈瑪斯達成協議。所有國家都簽了！如果這分『最後機會』協議沒有達成，將對哈瑪斯展開前所未見、地獄般的打擊。無論如何中東都將實現和平！」

川普本周稍早和以色列總理內唐亞胡公布了和平計畫。他提議，讓加薩由他親自領導的臨時管理委員會控制。英國前首相布萊爾也將參與其中。

平民不會被要求撤離加薩。哈瑪斯將被要求解除武裝，並釋放所有人質。倖存的武裝人員將被允許離開。

哈瑪斯9月30日表示，將研究這項提案。川普當時告訴記者，哈瑪斯有「三、四天的時間」可以考慮。

哈瑪斯 川普 社群媒體

延伸閱讀

稱關稅可讓國庫年進帳1兆美元 川普嗨喊「普發6萬支票」紅利回饋

中國拒買美大豆重傷 川普擬用百億元補貼農民

諾貝爾頒獎機構高層：川普3作法 衝擊美國科研領袖地位

拉抬期中選舉 傳白宮將與數十家企業簽協議 要求擴產或投資

相關新聞

德國統一35年 年輕人仍難逃東西差別？一文看政治阻力與現實困境

伊麗莎白．凱澤（Elisabeth Kaiser）來自圖林根州格拉市。她出生於1987年，當時德國仍處於分裂狀態。兩年後柏林牆倒塌，1990年10月3日德意志民主共和國（DDR，簡稱東德）正式成為歷史。

柏林圍牆倒塌但社會分裂仍未彌合 五件事了解德國統一歷史

1945年二戰結束後，戰敗的德國最初被戰勝國美國、法國、英國和蘇聯劃分為四個佔領區。1949年，這些佔領區上產生了兩個國家：西部的民主國家-德意志聯邦共和國（BRD，即西德），東部則在蘇聯控制下成立了社會主義國家的德意志民主共和國（DDR，即東德）。自此德國被一分為二。東德公民只有在嚴格限制下才能前往西德。東德邊境戒備森嚴，並在屬於聯邦德國的西柏林周圍修建了一堵高牆，為的是阻止東德公民離開自己的國家。

英國曼徹斯特猶太會堂恐攻案 一名民眾死於警方槍下

英國曼徹斯特市（Manchester）一座猶太會堂2日遭遇恐怖攻擊，造成2名民眾喪生，警方今天表示，其中一人是死於警方槍...

最後通牒 川普：哈瑪斯須美東5日傍晚前同意和平協議否則面臨更多攻擊

美聯社報導，美國總統川普表示，巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯必須在美東時間5日傍晚6時前同意加薩和平協議提案，否則將面臨更多攻擊...

高市早苗曾稱「外國人涉案因缺通譯不起訴」 日檢警這麼說

日本自民黨總裁候選人高市早苗上月曾提到，「聽過因為來不及請口譯員，即使外國人被捕也不起訴」，「朝日新聞」今天報導高市方面...

誰將成為繼任者？日自民黨總裁選舉白熱化 麻生太郎掌握決選關鍵

日本自民黨總裁（黨主席）選舉將於4日投開票，預料第一輪難以分出勝負，將由小泉進次郎、高市早苗與林芳正3人中的2人進入決選...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。