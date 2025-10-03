最後通牒 川普：哈瑪斯須美東5日傍晚前同意和平協議否則面臨更多攻擊

美聯社報導，美國總統川普表示，巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯必須在美東時間5日傍晚6時前同意加薩和平協議提案，否則將面臨更多攻擊。

川普3日在社群媒體寫道：「必須在華府特區5日傍晚6時前與哈瑪斯達成協議。所有國家都簽了！如果這分『最後機會』協議沒有達成，將對哈瑪斯展開前所未見、地獄般的打擊。無論如何中東都將實現和平！」

川普本周稍早和以色列總理內唐亞胡公布了和平計畫。他提議，讓加薩由他親自領導的臨時管理委員會控制。英國前首相布萊爾也將參與其中。

平民不會被要求撤離加薩。哈瑪斯將被要求解除武裝，並釋放所有人質。倖存的武裝人員將被允許離開。

哈瑪斯9月30日表示，將研究這項提案。川普當時告訴記者，哈瑪斯有「三、四天的時間」可以考慮。