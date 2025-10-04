俄「影子船隊」油輪在法遭扣查 中國籍船長明年受審

（德國之聲中文網）根據船舶追蹤網站MarineTraffic的數據，被法國海軍扣押的“博羅凱號（Boracay）”油輪周五（10月3日）重新啟航。

法國總統馬克龍周四表示，這艘油輪屬於俄羅斯所謂的“影子船隊”——一批歸屬不明的老舊油輪，被用於規避西方針對俄烏戰爭的制裁。他同時指出，法國海軍在派遣護衛艦和直升機登船時遭遇了“不當且極具挑釁性的行為”，這為啟動司法調查提供了正當理由。

法國西部港口城市布雷斯特（Brest）的檢察官斯特凡·凱倫貝格（Stéphane Kellenberger）介紹，法國海軍人員於上周六在法國大西洋沿岸登船執法，原因是船只表面國籍與實際國籍存在差異。這一行動符合國際法。

凱倫貝格補充道，法國海軍主導的調查發現，這艘自俄羅斯出發、駛往印度、運載“大宗石油貨物”的船只，沒有懸掛任何國旗。

法國司法部門以“未能提供船舶國籍證明”和“拒絕配合執法”為由展開調查，並拘留了船長及其大副，兩人均為中國國籍，現已獲釋並返回船上。法國檢方表示，船長因涉嫌拒絕配合法國海軍檢查，將於2026年2月在布雷斯特出庭受審。如果罪名成立，他將面臨最高一年監禁和15萬歐元的罰款。

法國呼籲歐洲國家采取更多行動

法國方面強調，扣押行動是歐洲戰略的一部分，旨在切斷俄羅斯利用“影子船隊”獲得的石油收入。

馬克龍周四在哥本哈根舉行的一場歐盟活動上肯定了法國海軍在“識別影子船隊存在”方面的貢獻。他坦言：“即便只是將這些船只扣留幾天或幾周，也能打擊其商業模式，迫使他們另尋對策。”馬克龍估計，俄羅斯“影子船隊”可能多達600至1000艘，其收入佔俄羅斯戰爭經費的30%至40%，總額超過300億歐元。

這名法國總統呼籲歐洲國家采取更多行動，“摧毀這種商業模式”。他透露，支持烏克蘭的“志願者聯盟”將在未來幾天討論如何共同應對影子船隊問題。

馬克龍也表示，並未排除被“博羅凱號”油輪與丹麥無人機入侵事件的關聯。上個月，無人機目擊事件導致哥本哈哥機場一度關閉，事件發生當天，該油輪正位於丹麥近海。

俄羅斯的批評與警告

就法國扣押油輪一事，俄羅斯總統普京索契的一場外交政策專家論壇上回應表示：“這無非是為了轉移法國民眾對難以解決的國內問題的注意力。”

普京強調：“在中立水域根本沒有任何理由扣押這艘油輪”，並補充說“船上沒有、也不可能有軍事貨物或無人機”。他直言：“這是海盜行為，那該如何對付海盜呢？就是消滅他們。這並不意味著明天全球海域就會爆發戰爭，但沖突風險無疑會大幅上升。”

已有先例

值得一提的是，“博羅凱號”油輪曾多次更換名稱和旗幟，已被英國和歐盟列入黑名單。馬克龍周四透露，這艘船正是今年早些時候因同樣的國旗問題被愛沙尼亞扣押過的那艘船。

今年四月，愛沙尼亞公共廣播公司EE報道稱，這艘當時名為“Kiwala”的船在駛往俄羅斯烏斯季-盧加港（Ust-Luga）途中，於塔林灣（Tallinn Bay）外被攔截。當時，愛沙尼亞總理米哈爾在社交媒體上發文稱，愛沙尼亞海軍“扣押了一艘沒有旗國的受制裁船只”，並已登船檢查——但未說明細節。

據船舶追蹤網站數據，“博羅凱號”目前正駛向蘇伊士運河，計劃於10月20日抵達印度西部瓦迪納爾港。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究

【 本文章由德國之聲授權提供】