德國總理梅爾茨：德國和歐洲必須展現最好一面以對抗專制陣營

德國之聲／ 德國之聲

（德國之聲中文網）德國總理梅爾茨（又譯“默茨”）在這次演講中似乎有意超越近年來日益主導德國政治的兩極化言辭——這種言辭甚至在他今年的競選活動中也出現過。他表示，德國所面臨的結構性問題不僅需要政界，也需要全體民眾共同面對。

全球經濟秩序被改寫：關稅壁壘與自利主義抬頭

“新的專制聯盟正在形成，攻擊我們賴以生存的自由民主。”他說。慶祝德國統一的活動在薩爾州首府薩爾布呂肯舉行，該地與法國接壤，法國總統馬克龍也在座。

“全球經濟秩序正在被改寫。關稅壁壘正在建立，自私自利在增長，”梅爾茨說。“這同樣在削弱我們的經濟。”

梅爾茨今年2月上任，之前的競選活動中，時常充斥著情緒化的言辭。這些言辭既來自梅爾茨本人，也來自其對手，主要集中在移民問題上。當時，德國依賴出口的高科技經濟正面臨數十年來最大的挑戰。

移民問題加劇社會分裂

盡管近年來德國的新增移民數量有所下降，但調查顯示，這仍然是公眾最關切的問題之一。而在部分民調中，以移民議題為核心的極右翼政黨德國選擇黨（AfD）甚至一度領先梅爾茨所在的保守派政黨。

德國經濟也因美國的保護主義以及來自中國的激烈競爭而遭受重創，自新冠疫情結束以來幾乎沒有增長，這加劇了普遍的低迷情緒。

“多年來，不合規、無序的移民使我們的國家更加分裂，並在社會內部制造了新的裂痕。”梅爾茨說。他同時呼籲民眾認識到生活在一個法治民主國家中的價值。

“政界、國家和政府都有其責任，”他說。“但挑戰的規模必須由我們所有人理解，必須由我們國家的每一位公民來理解。”

統一日紀念的是1990年德國分裂的結束。二戰結束後德國被劃分為西部的民主國家和東部在蘇聯控制下的獨裁政權，柏林牆將首都一分為二。

（路透社）

