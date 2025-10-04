批美施壓中印 普亭：俄非紙老虎

俄羅斯總統普亭二日在黑海度假勝地索契的瓦爾代國際辯論俱樂部說，一旦認為遭歐洲挑釁，將迅速回應，擁有「全球最強能力軍隊」的俄國可不是「紙老虎」。他並批評美國施壓中國大陸及印度等俄國貿易夥伴切斷與俄國的能源關係可能適得其反。

普亭提醒，若對俄國貿易夥伴課徵更高關稅，將推升全球物價，最後將迫使美國聯準會（Ｆｅｄ）維持高利率而不降息，到頭來反拖累美國經濟。

普亭另指出，中方所提的全球治理倡議，和俄國的歐亞安全構想密切關連。

普亭還說，北約組織（ＮＡＴＯ）的每個國家都正和俄國交戰，這些國家提供烏克蘭情資、武器及訓練；不過要是有任何國家想在軍事領域與俄國競爭，那儘管放馬過來、試試看，俄國的反制很快就會到來。

普亭也反駁美國總統川普日前稱俄國是紙老虎的說法，「若俄國是紙老虎，那北約又算什麼？西方國家若認為他們面對的是紙老虎，那就來對付看看」。

普亭也警告可能襲擊其他烏克蘭核電廠，以報復烏克蘭日前襲擊俄國占據的烏克蘭札波羅熱核電廠周邊地區。他揚言，烏克蘭有仍運轉中的核電廠，「我們有何理由不以牙還牙？就讓他們好好想想吧」。札波羅熱核電廠已脫離電網逾一周，俄烏互批應為此負責。

路透三日報導，俄國徹夜空襲部分烏克蘭主要的國營油氣生產設施，共發射卅五枚飛彈及六十架無人機，鎖定烏克蘭哈爾科夫與波塔瓦地區的烏克蘭國營天然氣公司。該公司執行長聲稱，這是俄烏鏖戰三年多來，俄國對該公司設施發動的最大規模攻擊。

該核電廠共有六座反應爐，二○二二年二月俄烏開戰前供應全烏約達兩成電力，俄國占據後，這些反應爐全部關閉，但核電廠仍需電力維持冷卻及核安系統，以防發生核災。

普亭表明，若美國真的提供「戰斧」長程飛彈給烏克蘭，將引發俄烏情勢的新一波重大升級，將進一步損害美俄關係，破壞剛出現的美俄關係曙光。

不過普亭也強調，恢復美俄全面關係，符合俄國國家利益；俄國作為國際權力平衡中非常重要的一部分，在國際體系中不可或缺。