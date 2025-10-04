自民黨今選黨魁 5人角逐三強鼎立

日本執政的自民黨四日將舉行總裁（黨魁）選舉，採「全規方式」，首輪由黨籍國會議員票（二九五票）和黨員票（二九五票）相加，議員自同日下午一時多（台灣時間同日中午十二時多）在東京的中央黨部開始投票。

這次共五人角逐，即四十四歲的農林水產大臣小泉進次郎、六十四歲的前經濟安保擔當大臣高市早苗、六十四歲的內閣官房長官林芳正、六十九歲的前外務大臣茂木敏充及五十歲的前經濟安保擔當大臣小林鷹之。根據各家媒體民調，議員票部分由小泉領先，林、高市次之；黨員票部分則由高市、小泉領先。林芳正能否成為黑馬竄出，各界則拭目以待。

首輪結果約同日下午二時十分（台灣時間同日下午一時十分）揭曉。若首輪無人票數過半，則取票數最高的前兩人進入第二輪決選，決選結果約同日下午三時廿分（台灣時間同日下午二時廿分）揭曉，新總裁即出爐。

由於黨員票的郵寄投票於一日截止，故此一部分已成定局，候選人正把握時間進行最後衝刺，向尚未決定投票意向的議員同僚拉票。

自民黨在前黨魁兼首相岸田文雄任內，爆發黨籍國會議員中飽私囊募款餐券政治獻金的重大醜聞，之後各派閥陸續解散，僅存前首相、該黨最高顧問麻生太郎領導的「志公會」（麻生派）。由於該派有四十多位議員，也讓麻生可能成為此次選戰的關鍵。

甫結束菲律賓馬尼拉「東協加三」農業部長會議返國的小泉，三日就風塵僕僕分別與麻生和岸田會面，以爭取支持。高市也已多次拜會麻生，希望爭取支持。日媒報導稱，若進入決選，茂木將與和他關係密切的麻生共同行動，亦即若能獲得麻生支持，決選時很可能獲得茂木支持，而茂木三日也拜會了麻生。

儘管林芳正是岸田領導的前「宏池會」（岸田派）第二把交椅，但相關人士透露，岸田三日當面對小泉說，希望小泉「好好加油到最後」。另外，小泉也赴首相官邸與石破茂會談。

鑑於自首相石破茂去年十月擔任總裁以來，自民黨領導的執政聯盟接連在去年十月的眾議員大選與今年七月的參議院選舉敗選，國會處於朝小野大、少數執政局面，他也在九月七日宣布請辭總裁，故新總裁未必能確保在本月召開的國會臨時會中獲得「首相指名」，成為新首相。