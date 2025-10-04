聽新聞
假訊息、網路帶風向 自民黨總裁選戰爭議操作頻出

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導

這次自民黨總裁選戰共十二天，由於選情緊張，五位候選人均以先設法進入次輪決選為目標，因此不到兩周時間，就出現不少爭議性的選舉操作。

以始終居於領先群的農相小泉進次郎和前經濟安保擔當大臣高市早苗兩人為例。日媒日前報導，小泉競選團隊成員、自民黨籍眾議員牧島花蓮的辦公室寄電郵給支持者，號召在日本熱門的影片分享網站Niconico影片上，寫些對小泉正面的留言。

有日媒痛批前述行為是「卑劣的秘密行銷」，即找暗樁偽裝為普通網友或顧客，故意在網路上灌水、刷正面或負面評價帶風向。還有日媒跟進後發現，有特定帳號在小泉召開記者會時短時間內狂發五百多則留言，例如「進次郎一定能辦到」、「就決定投小泉了」，每隔幾十秒就發一則。

被揭露後，小泉承認確有此事，並表示牧島已向他請辭，「坦言在應討論政策時造成混亂並不恰當」，還稱牧島「收到死亡預告，辦公室也接到爆炸的預告。她感到生命遭受威脅」，因此接受她的請辭。不過小泉也表明，「最終責任在我」。

此外，對日本社會近年來因外籍人士引發的爭議，高市九月在自民黨中央黨部發表演說時聲稱，日本現行制度有時會不公平，例如常聽到因口譯人手不足，所以在逮捕外國人後，因期限屆滿而被迫不起訴。有日媒詢問檢警人員後發現，沒聽過有她說的這種情形。

選區在奈良縣的高市於選戰期間另一項爭議發言，則是她九月與其他候選人同台發表演說時宣稱，有外國觀光客「踹奈良鹿」。然而日媒採訪奈良公園的外籍遊客、當地導遊與餐廳老闆，都表示沒看過有攻擊奈良鹿的觀光客。

自民黨 小泉進次郎 高市早苗

