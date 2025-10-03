華沙安全論壇 美退將：北約32國應聯合對台軍售

美國退役海軍少將蒙哥馬利在華沙安全論壇表示，北京對台灣的威脅，已讓全球科技供應鏈籠罩在中國威脅之下。他呼籲北約（NATO）32國應聯合對台軍售，並加強與台北的聯合軍演。

曾任白宮國家安全會議（NSC）成員的蒙哥馬利（Mark Montgomery）說，若中國透過經濟或軍事壓力—例如封鎖台灣液化天然氣的供應—台灣可能在數週內被迫實施電力配給，而這不僅僅是國內的不便。

他指出，台灣工廠生產著全球超過60%的先進電腦晶片，是全球科技供應鏈中的關鍵環節。若生產停擺，受影響的不僅是亞洲—歐洲經濟也將受到衝擊，從汽車到消費電子等產業都會受波及。

蒙哥馬利呼籲北約所有32個成員國正式支持對台軍售，並加強與台北的聯合軍事演習。他主張，這樣的統一立場將使北京難以恫嚇，而且甚至可能使歐洲的國防工業受益。

美國空軍退役將領布里德羅佛（Philip Breedlove）曾任美軍歐洲司令部司令以及北約歐洲盟軍最高統帥，他在論壇上批評北約歐洲成員國的思維過時—把防空任務視為象徵性的空中巡邏，而不是為真正的戰鬥情境做準備。

蒙哥馬利和布里德羅佛帶著數十年軍旅經歷的冷靜威嚴，他們並非在談論假設，而是以迫切且現實的語氣發言。兩人向歐洲盟友傳達了一個嚴峻訊息—留給台灣的時間正在流逝，而歐洲必須立即行動。

他們示警，如果歐洲繼續把和平視為理所當然，那麼歐洲很快就可能要承受未曾準備好的衝突後果。

這兩位資深美國軍事領導人並非危言聳聽者。他們是職業軍官，發言源自一生的戰略洞見—他們的示警既是關於預防，也涉及備戰。他們的訊息在華沙的會議廳裡引起共鳴。

2025華沙安全論壇（Warsaw Security Forum, WSF）於9月29日至9月30日舉行，台灣國防部參謀本部情報參謀次長室次長謝日升中將受邀出席，謝日升穿著軍服與會。學者分析，此舉代表台灣在安全議題地位提升。