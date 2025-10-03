英國曼徹斯特猶太會堂恐攻案 一名民眾死於警方槍下

英國曼徹斯特市（Manchester）一座猶太會堂2日遭遇恐怖攻擊，造成2名民眾喪生，警方今天表示，其中一人是死於警方槍下。另有一名民眾是在警方試圖壓制恐攻嫌犯期間，意外遭員警槍擊而受傷。

大曼徹斯特地區警局局長華森（Stephen Watson）上午發布聲明表示，今天稍晚將對死者進行驗屍，但內政部病理學家已初步勘驗認定，其中一名喪生民眾的傷口符合槍傷特徵。

華森指出，警方初步研判嫌犯夏邁（Jihad Al-Shamie）在恐攻當天未攜帶槍械，現場開槍的只有警方。當時警方試圖防止夏邁進入猶太會堂造成更多民眾傷亡。

華森說，令人遺憾的是，民眾受傷可能是員警為終止嫌犯惡意攻擊行為，採取必要的緊急措施，而導致預期之外的悲劇後果。

此外，目前仍在醫院接受治療的3名受傷民眾之中，其中一人也是受到槍傷，但沒有生命危險。

華森提到，初步研判，受警方行動影響而喪生和受傷的2名民眾當時彼此距離很近。當時猶太會堂內部一群信眾以肉身抵住會堂大門，試圖阻止夏邁闖入會堂造成更多傷亡。

根據警方資訊，恐攻當天喪生的2名民眾分別是53歲的道比（Adrian Daulby）和66歲的克拉維茨（Melvin Cravitz）。

35歲的夏邁是敘利亞裔公民，年幼時遷居英國，並在2006年、年紀約為16歲時，取得英國公民身分。英國警方和反恐單位相關資料庫沒有他的姓名；2日在曼徹斯特作案前，他也未曾被標記為疑似涉入正在被調查的反恐或國安相關案件。

夏邁的父親法拉吉夏邁（Faraj al-Shamie）透過社群媒體發布聲明表示，恐攻事件深深震撼了整個家族，「在英國海內外的夏邁家族強力譴責如此令人髮指，以和平無辜民眾為攻擊目標的行逕」。

聲明提到，家族徹底與夏邁的恐攻行動劃清界線，同時籲請媒體尊重家族成員隱私，避免以任何未能反映真相的方式利用這起悲劇事件。

除了夏邁，警方2日另逮捕2名30多歲男子、以及1名60多歲女子。他們涉嫌參與恐攻行動規劃。

曼徹斯特恐攻事件發生時，正逢猶太傳統最神聖節日「贖罪日」（Yom Kippur），猶太會堂內聚集許多信眾。

英國官方統計顯示，2023年10月7日巴勒斯坦激進武裝組織哈瑪斯（Hamas）對以色列發動大規模襲擊後，英國境內對猶太人的攻擊有大幅上升趨勢，特別是在以色列政府對哈瑪斯強力反擊，並在中東地區持續擴大戰線後。隨著10月7日哈瑪斯攻以事件即將滿兩週年，英國警方與情報機關也提高警戒，防範曼徹斯特恐攻事件產生模仿效應。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）2日除了宣布加強猶太社群維安，另坦言反猶仇恨在英國確實有上升趨勢。

以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）譴責曼徹斯特猶太會堂遭遇的「野蠻攻擊」，並表示「面對恐怖主義，軟弱只會帶來更多的恐怖主義。只有力量和團結才能戰勝恐怖主義」。