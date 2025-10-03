以色列攔截加薩援助船隊逮捕外媒 無國界記者組織譴責

快訊

中央社／ 巴黎2日綜合外電報導

以色列攔截航向加薩走廊人道援助船隊後，全球多地紛紛舉行聲援巴勒斯坦人的示威。無國界記者組織今天譴責，以色列逮捕船隊上逾20名外國記者，嚴重侵犯公眾的知情權。

瑞典「環保少女」童貝里（Greta Thunberg）等維權人士最近搭乘「全球堅毅船隊」（Global SumudFlotilla）船隻，再度試圖突破以色列海上封鎖，將醫療物資與食物送進加薩，但遭以軍登船攔截。

法新社報導，無國界記者組織（Reporters WithoutBorders）今晚發表聲明指出，船隊上有超過20名外國記者，他們在昨天與今天被逮捕。

無國界記者組織危機組負責人魯（Martin Roux）表示，逮捕記者並阻止他們工作，是對知情權的嚴重侵犯。

他提及，這些新聞專業人士在船上報導規模前所未有的人道救援行動，遭到非法逮捕，無國界記者組織對此予以譴責。

無國界記者 以色列 人道 巴勒斯坦 加薩走廊 童貝里

