以色列攔截加薩援助船隊逮捕外媒 無國界記者組織譴責

1945年二戰結束後，戰敗的德國最初被戰勝國美國、法國、英國和蘇聯劃分為四個佔領區。1949年，這些佔領區上產生了兩個國家：西部的民主國家-德意志聯邦共和國（BRD，即西德），東部則在蘇聯控制下成立了社會主義國家的德意志民主共和國（DDR，即東德）。自此德國被一分為二。東德公民只有在嚴格限制下才能前往西德。東德邊境戒備森嚴，並在屬於聯邦德國的西柏林周圍修建了一堵高牆，為的是阻止東德公民離開自己的國家。

2025-10-03 20:00