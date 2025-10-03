菲參謀總長：台海若動盪首重撤僑 美軍基地當中繼站

菲律賓參謀總長布勞納今天表示，萬一台海局勢陷入動盪，菲律賓武裝部隊的首要任務將是撤回菲律賓僑民，並將以呂宋島北部、開放給美軍使用的軍事基地作為中繼站。

菲律賓外國記者協會（FOCAP）與布勞納（RomeoBrawner Jr.）舉行座談，中央社記者詢問，台菲地理相近，若台海局勢不穩定，菲律賓在呂宋島北部開放給美軍使用的基地將扮演什麼角色。

布勞納回應，如果台灣發生狀況，菲律賓的首要任務將是撤離在台菲僑，這些軍事基地將是暫時安置僑民的中繼站。

他說明，在台菲僑大約有20萬人之多，無法一次全部帶回馬尼拉，因此會先帶到這些基地，然後再折返台灣運載其他僑民。

美國透過與菲律賓的「加強國防合作協議」（EDCA），在菲律賓設置了9座軍事基地，坊間稱為EDCA基地，其中3座位於呂宋島北部，靠近台灣，其餘也大多面向南海。

有外媒詢問是否接受中國協助撤僑，布勞納表示，基於保護生命的考量，會盡可能與更多國家合作。他也提到，菲律賓距台灣最近，可以接收從台灣撤離的他國民眾。

布勞納強調，這些都只是緊急計劃，菲律賓武裝部隊必須為任何可能發生的情況做好準備。

被問及一旦台海爆發衝突，中國可能會如何對付菲律賓，布勞納表示，從俄烏戰爭及以哈衝突等實例來看，現代戰爭將大量使用無人機，這也預示了菲律賓可能面對的情況，菲律賓武裝部隊正為此做準備。

布勞納說，菲律賓正在努力建立嚇阻勢態（deterrent posture），以阻止他國進犯，具體做法包括加速推動軍事現代化，以及與更多理念相近國家結盟。

菲律賓總統小馬可仕8月訪問印度時曾向當地媒體表示，若中國與台灣爆發衝突，菲國將「無法置身事外」。

小馬可仕當時說：「如果爆發全面戰爭，我們勢必被捲入其中。我們將不得不進入台灣，把我國人民帶回家。」