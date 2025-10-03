菲參謀總長：監看中國大陸黃岩島動向 若施工不會坐視

快訊

中央社／ 馬尼拉3日專電

中國稍早宣布設立黃岩島國家級自然保護區，菲律賓參謀總長布勞納今天表示，菲律賓正監看中方動向，一旦在黃岩島興建設施，菲律賓不會坐視不理。

菲律賓參謀總長布勞納（Romeo Brawner Jr.）與菲律賓外國記者協會（FOCAP）座談時說，中國於1995年在美濟礁建造漁民避風設施，當時宣稱供各方使用，因此菲律賓未提出異議。

他說，但這座設施後來被擴建成人工島，並部署飛彈、雷達及可供戰機與運輸機起降的跑道，菲方不希望同樣情況在黃岩島重演。

中國國務院9月公告批准設立黃岩島（台灣稱民主礁）國家級自然保護區，以維護黃岩島自然生態系統，菲律賓外交部已向北京提出抗議，菲律賓國家安全委員會則視此為中國強佔黃岩島的託辭。

布勞納在今天的座談會上說，菲律賓武裝部隊正在監看中方的舉動，若中國在黃岩島施工，菲律賓有很多選項，包括提出外交抗議，但他未提及軍事或其他選項。

黃岩島距菲律賓呂宋島西岸僅約124海里，若被建成軍事前哨，將對菲律賓的國家安全構成威脅。

菲律賓海軍發言人崔尼代（Roy Vincent Trinidad）今年1月時曾表示，中國在黃岩島興建人工島對菲律賓來說是一條「紅線」，中國若踩線，菲律賓將採取緊急措施應處。

另一方面，菲律賓於9月21日發生民眾抗議貪腐大示威，期間出現退役將領鼓動軍變的聲音，也有網路傳言稱美國中央情報局（CIA）欲扶植菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro Jr.）和布勞納，推翻總統小馬可仕。

對此，布勞納表示，軍事干預將導致軍人同袍持槍相向、資金外逃，更會讓菲律賓的民主發展倒退數10年，國家問題應透過民主方式解決。他並指出，中國過去曾多次釋放假訊息，這一波謠言也很可能是來自中國。

