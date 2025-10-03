柏林圍牆倒塌但社會分裂仍未彌合 五件事了解德國統一歷史

(德國之聲中文網)1945年二戰結束後，戰敗的德國最初被戰勝國美國、法國、英國和蘇聯劃分為四個佔領區。1949年，這些佔領區上產生了兩個國家：西部的民主國家-德意志聯邦共和國（BRD，即西德），東部則在蘇聯控制下成立了社會主義國家的德意志民主共和國（DDR，即東德）。自此德國被一分為二。東德公民只有在嚴格限制下才能前往西德。東德邊境戒備森嚴，並在屬於聯邦德國的西柏林周圍修建了一堵高牆，為的是阻止東德公民離開自己的國家。

統一是如何實現的？

東德人生活在一個被監控的國家裡，沒有言論自由。凡是不遵從社會主義政權路線的人，都會面臨迫害甚至監禁。20世紀80年代末，民眾反抗政府的浪潮日益高漲，要求向西德那樣享有自由和民主。與此同時，蘇聯領導人戈爾巴喬夫推行的改革政策也為這一進程提供了契機。不同於其前任，戈爾巴喬夫在面對東德和其他東歐國家的改革運動時，沒有再采取軍事干預。1989年，東德各城市爆發了一系列和平示威並最終導致柏林牆倒塌，為東德和西德的統一鋪平了道路。

為什麼把「德國統一日」定在10月3日？

1989年11月9日柏林牆倒塌，是通往統一的決定性事件；因此，人們本可以將這一日定為慶祝統一的節日。但偏偏這一天在德國歷史上有著極為沉重的過去：1938年11月9日至10日夜間，納粹在全德國焚燒猶太教堂，毀壞猶太商鋪和住宅，殺害並逮捕猶太人。這一夜又被稱為「水晶之夜」，成為了對猶太人系統性迫害和大屠殺的開端。

因此，不能讓統一的慶祝蓋過對這段歷史的紀念。1990年10月3日，民主德國加入聯邦德國，德國正式統一。10月3日這一天便成為了德國統一日。

德國人如何慶祝統一日？

總體而言比較平靜。若期待到處是煙花和國旗的街頭慶典，那恐怕會失望。不過，在幾乎所有城市都會舉辦活動、開放日和小型慶祝。此外，每年都有一個聯邦州會在10月3日承辦全國性的慶典，慶祝活動通常在當年擔任聯邦參議院輪值主席的州首府舉辦。

今年的慶典在薩爾州舉行。州首府薩爾布呂肯將從10月2日至4日舉辦包括「娛樂、藝術與文化、美食與旅游以及民主交流」的活動。大多數德國人則更單純地把它當作一個假日來享受。

為什麼統一沒有紀念碑？

其實早就應該設立了。經過近十年的討論，德國聯邦議院在2007年11月9日通過了建立「自由與統一紀念碑」的決定。設想是在柏林市中心的洪堡論壇前，建造一個長50米的可步入式「碗形」裝置，作為民主的互動隱喻：人們站上去時，它會向多數人所在的方向傾斜。可直到2025年，這個「碗」仍未見蹤影。背後原因是負責建設的公司與聯邦政府相關機構之間的糾紛。是否、以及何時能找到解決方案仍不確定。至少紀念碑的基座已經建成。

德國如今真的實現統一了嗎？

盡管政治層面做出了種種努力，但最新的Forsa民調顯示，德國社會的分裂仍未完全彌合：目前只有35%的受訪者認為東西部「在很大程度上已經共同發展」。這種感受恰恰存在東西差異：在東德，只有23%的人認為自1990年以來德國已成為一個整體；在西德，認同比例為37%。2019年，這種歸屬感曾達到51%的歷史高點。

民調機構Infratest dimap向受訪者詢問：「真正實現統一還缺少什麼」，高達50%的回答是：工資、養老金和財富水平需要實現均等化。

