德國統一35年 年輕人仍難逃東西差別？一文看政治阻力與現實困境

（德國之聲中文網）伊麗莎白．凱澤（Elisabeth Kaiser）來自圖林根州格拉市。她出生於1987年，當時德國仍處於分裂狀態。兩年後柏林牆倒塌，1990年10月3日德意志民主共和國（DDR，簡稱東德）正式成為歷史。

「我並未親身經歷統一的年代，但父母和祖輩的講述深深影響了我」，凱澤在柏林於德國統一日發布的年度報告中如是寫道。該報告聚焦東西部年輕一代的聲音。

對於這名38歲的社會民主黨（SPD）政治家而言，這也是一次「首秀」，因為她自今年5月新一屆聯邦政府成立以來才出任聯邦東部事務專員這一職務。

德國年輕一代是否「在統一中成長」？

在最新發布的報告中，凱澤重點探討了年輕人如何看待已經統一35年的德國。標題中的提問「在統一中成長？」本身就暗示了東西部之間依然存在差異。

形式上，這個問題的答案顯然是肯定的，因為如今只有一個德國。凱澤在前言中寫道：「我們這些在80年代末和90年代出生的一代，是第一代在統一德國環境下長大的人。」

但她同時強調，對於在東部長大的年輕人來說，「東部」至今仍不僅是一個地理概念，而是塑造身份、影響人生軌跡的生活空間。

東部身份認同感更強烈

凱澤本人曾在位於勃蘭登堡州的波茨坦大學就讀。她觀察到，東西部年輕人對身份的認知至今截然不同。許多來自原西德地區的年輕人，對「Wessi」（西德人）這一稱呼幾乎沒有認同感，特別是生活在海岸或阿爾卑斯山區的人。而東部的年輕人則更常自稱為「Ossi」（東德人）。

在凱澤看來，這並非偶然：雖然德國年輕人已在同一個國家裡共同成長了三十五年，但他們的成長環境至今在許多關鍵方面依然不同，尤其在東部中小城鎮和農村地區。

收入低、財富少、人口老齡化

凱澤援引聯邦政府的「均衡發展報告」指出，東部許多小城和鄉村的公共交通和醫療資源供給不足，類似的情況也出現在西部經濟較弱的地區。

不過，她強調，東部居民的收入普遍低於全國平均水平，依賴社會救助的比例則明顯更高。「東部的家庭財富也普遍低於西部，」這位社民黨政治家補充說。

此外，東部農村地區的人口老齡化遠比其他地方嚴重，年輕人比例遠低於全國平均水平。這種結構性差異深刻影響了許多東部人的人生軌跡，相比西部同齡人，他們更難依靠父母的經濟支持。

西富東貧

凱澤在發布會上進一步指出，財富主要通過繼承傳遞，這讓東部年輕人長期處於劣勢。

聯邦統計局數據顯示，2024年西部各州征收的遺產和贈與稅涉及的財富超過1060億歐元，而東部（含柏林）不到70億。人均繼承財富，西部接近1600歐元，東部僅400歐元，不足其四分之一。凱澤認為，這樣的巨大差距令人擔憂，因此需要就調整遺產稅展開討論。

每個年輕人應獲2萬歐元「起步金」？

凱澤也呼應了德國經濟研究所（DIW）早前提出的建議：國家應為每位年輕成年人提供一筆2萬歐元的「基礎遺產」，資金用途需限定，可用於接受教育、創業或購房。

民間組織「人人有遺產」基金會甚至提出，用對大額遺產征收小比例稅金建立基金，為所有年輕人提供「起步資金」。該組織的計算顯示，只需動用德國每年遺產的約5%即可實現這一目標。

政治阻力與現實困境

凱澤也清楚，遺產稅改革在執政聯盟內是一個棘手的議題。她所在的社民黨內部對此有支持的聲音，但在基民盟/基社盟（CDU/CSU）中幾乎無人認同。因此，統一35年後，東西部財富鴻溝依然難以彌合。

凱澤最後總結道：東部在許多領域取得了進步，經濟發展良好，初創企業活躍，並在可再生能源擴張方面走在前列。然而，她同時警告，這些成就尚不足以追趕西部，隨著東部人口老齡化加劇、年輕人大量外流，未來縮小差距的難度只會更大。

自1990年統一以來，除首都柏林外，東部地區已因人口外遷流失約200萬人，相當於總人口減少16%。目前，五個東部州合計約1250萬人，而同期西部人口則增長了10%，達到近6800萬。

