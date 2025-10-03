高市早苗曾稱「外國人涉案因缺通譯不起訴」 日檢警這麼說

日本自民黨總裁候選人高市早苗上月曾提到，「聽過因為來不及請口譯員，即使外國人被捕也不起訴」，「朝日新聞」今天報導高市方面對這番言論的說明，與檢警人員的說法。

自民黨總裁選舉明天將投開票，共有5人參選，分別為前經濟安全保障大臣小林鷹之、自民黨前幹事長茂木敏充、內閣官房長官林芳正、前經濟安全保障大臣高市早苗，以及農林水產大臣小泉進次郎。他們曾在上月22日於自民黨黨部發表演說。

當天，高市早苗提到外國人問題的篇幅最長，並主張「現行制度有時會出現不公平，像是常聽到因為翻譯人手不足，逮捕外國人後，因期限屆滿，被迫不起訴」。

「朝日新聞」詢問這番言論的根據時，高市早苗的事務所透過書面方式回應，「當時並非想講述實際上不起訴的案例頻發已成為問題，而是想表達，這種說法廣泛流傳，使民眾的不安正在擴大」、「當時的演說是希望坦率面對國民目前的不安，秉持誠意與正義推動政治，這是演說想傳達的心意。」

「朝日新聞」也嘗試進一步釐清實情，以及是否出現因語言不通，使犯嫌沒被追究刑事責任的具體案例。

根據警察廳，警察的口譯員今年4月達到1萬4100人左右，其中包含民間機構的口譯約9900人，較10年前多1000多人，語言種類也增加近20種，能因應約110種語言。而日本警方考量口譯不在近處的情形，在今年7月改變調查相關規定。

規定改變前，口譯員要在調查階段與犯嫌見面，並在口供調查書上蓋章；規定改變後，口譯員若在遠處，則能在距離最近的警察署透過電話翻譯。

而犯嫌被捕到被起訴期間，最長能被拘留23天。即便犯嫌沒被拘留，調查人員也能進行同意搜查（在獲得當事人同意的情況下展開調查）。

一名熟知各地搜查狀況的警察幹部表示，「口譯員並不充裕，但是情況並非（調查人員）無法在能調查的期間接觸口譯員」。關於是否曾因為口譯員不足，而使犯嫌未被起訴的案例，這名警察幹部直言，「沒聽過」。

而「朝日新聞」詢問能決定是否起訴犯嫌的檢察單位內部同樣問題後，也獲得相同意見。

一名曾任地方檢察廳檢事正（相當於地檢署檢察長）的幹部也表示，「地方上，確保冷門語言口譯員確實較辛苦」，不過能使用視訊會議，遠端翻譯變通，「我沒聽過因為無法確保口譯員為由，該起訴的案件而不起訴的案例」。

檢方其他幹部也對於高市的言論感到疑惑，表示「毫無根據」。

名古屋市立大學司法語言學教授毛利雅子，熟悉偵查通譯制度，並以口譯員身分協助檢警調查超過20年。

她指出，「即便有時候需要數小時才能找到口譯員，但在實在難以想像（犯嫌）被拘留期間內，完全找不到通譯的情形。」

毛利補充說道，即使嫌犯是說少數民族語言，也可以透過英語或法語等第2、第3語言的通譯來協助偵訊。即便必須動用較罕見語言的通譯，警方往往也會從東京等其他地區調派協助應對。