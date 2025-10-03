快訊

恐2公噸流入市面！屏東業者「工業雙氧水漂白豬大腸」 負責人交保候傳

什麼邪教？她將皮蛋混搭「1甜品」直呼驚為天人 網實測：真的好吃

誰將成為繼任者？日自民黨總裁選舉白熱化 麻生太郎掌握決選關鍵

中央社／ 東京3日專電
自民黨各陣營目前都在衝刺國會議員票，而關鍵掌握在派系有超過40名議員的自民黨最高顧問麻生太郎手中，派閥色彩依舊顯著。 美聯社
自民黨各陣營目前都在衝刺國會議員票，而關鍵掌握在派系有超過40名議員的自民黨最高顧問麻生太郎手中，派閥色彩依舊顯著。 美聯社

日本自民黨總裁（黨主席）選舉將於4日投開票，預料第一輪難以分出勝負，將由小泉進次郎高市早苗林芳正3人中的2人進入決選投票。各陣營目前都在衝刺國會議員票，而關鍵掌握在派系有超過40名議員的自民黨最高顧問麻生太郎手中，派閥色彩依舊顯著。

自民黨總裁選舉5名候選人分別為前經濟安全保障大臣小林鷹之、自民黨前幹事長茂木敏充、官房長官林芳正、前經濟安全保障大臣高市早苗，以及農林水產大臣小泉進次郎，採取國會議員票295票、黨員票295票，合計590票的「全規」（full spec）型投票方式。第一輪投票若沒有候選人得票過半，將由前兩名進入決選投票。

根據日媒ANN調查，小泉進次郎目前大約掌握90張議員票，暫居領先，其次是林芳正和高市早苗。剛從菲律賓出訪回國的小泉，今天馬不停蹄分別與麻生太郎、前首相岸田文雄會面，爭取決選支持。高市與陣營高層也多次拜會麻生，同樣希望爭取支持。

林芳正陣營則表示，他們的議員票「還在持續增加中」，並有信心如果進入決選投票，「能夠接收（第一輪投票中）第3到第5名候選人的議員票」。

外界普遍認為，如果進入決選，茂木敏充會與和他關係密切的麻生共同行動。也就是說，假如能爭取到麻生支持，決選時多半能接收茂木的支持者。

儘管這次總裁選舉打出「自民黨要改變」的口號，但從整體局勢來看，最終結果仍帶有強烈的派閥色彩。

日本電視節目熱烈討論決選局面，多半認為是小泉對決高市，但最近也出現了小泉對決林芳正的可能性。如果是小泉對決高市，小泉的優勢比較明顯，但若是小泉對決林芳正，議員票可能會被分散，前景較不明朗。

政論家田崎史郎今天分析，「關鍵還是在於麻生。到目前為止，他仍沒有表態要支持誰」。不過他透露，麻生對於林芳正的評價不高，「如果最後是林芳正對決小泉，麻生會毫不猶豫支持小泉」。林芳正至今仍沒有拜會麻生尋求支持。

田崎分析，麻生在投票之前還是會表態，「如果事前不表態支持誰，就不能說是憑自己的力量讓那個人當上總裁。為了展現自己的力量，必須提前表明。這麼一來，如果小泉勝出，他們在政權中就會成為主流派」。

自民黨總裁選舉後，預定於15日召開臨時國會，決定首相石破茂的繼任者。由於在首相指名選舉上，在野黨立場尚未統一，因此由自民黨新任總裁被選為新首相的可能性極高。

林芳正 自民黨 投票 首相 高市早苗 小泉進次郎 茂木敏充 麻生太郎 日本 岸田文雄

延伸閱讀

高市早苗成自民黨總裁選舉「一點紅」 日本會迎來首位女首相嗎？

日本自民黨總裁白熱化 三強鼎立爭取議員票！「黑馬」聲勢持續上升

日本自民黨總裁選前局勢：三強鼎立、兩中急追，關鍵選票會流向何方？

日本自民黨黨魁候選人大膽發言 高市早苗暗示與美重談關稅

相關新聞

南韓電算系統火災…政府網路癱瘓多天 公務員疑似自責身亡

南韓大田國家資訊資源管理院（資料中心）9月26日發生火災，導致政府行政資訊系統癱瘓多日。南韓政府3日指出，負責指揮國家電...

比去年早一個月！日本宣布全國進入流感季 推測與酷暑、大阪世博有關

日本電視台（日テレ）新聞報導，日本厚生勞動省3日宣布全國已進入流感流行季。這項宣布比去年提早約一個月，呼吸內科醫師推測酷...

誰將成為繼任者？日自民黨總裁選舉白熱化 麻生太郎掌握決選關鍵

日本自民黨總裁（黨主席）選舉將於4日投開票，預料第一輪難以分出勝負，將由小泉進次郎、高市早苗與林芳正3人中的2人進入決選...

英國猶太會堂刺人嫌身分曝光 35歲敘利亞裔英籍男子幼年就來英國

英國曼徹斯特克朗普索爾「希頓公園希伯來會堂」2日遭一名男子襲擊，嫌犯駕車在這座猶太會堂外衝撞人群，再持刀刺人。已知至少造...

印尼學校倒塌增至8死 數十人埋瓦礫堆恐全罹難

印尼官員表示，爪哇島東部城鎮蘇達約（Sidoarjo）一所寄宿學校日前倒塌，死亡人數今天增至8人，但仍有數十人埋在瓦礫堆...

李在明代表南韓首度道歉 承認14萬兒童跨國送養侵犯人權

南韓總統李在明2日首度就政府批准將十多萬名兒童送往海外收養的弊端致歉，表示此舉構成「不公正的人權侵犯」；前總統金大中在1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。