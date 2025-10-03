誰將成為繼任者？日自民黨總裁選舉白熱化 麻生太郎掌握決選關鍵

日本自民黨總裁（黨主席）選舉將於4日投開票，預料第一輪難以分出勝負，將由小泉進次郎、高市早苗與林芳正3人中的2人進入決選投票。各陣營目前都在衝刺國會議員票，而關鍵掌握在派系有超過40名議員的自民黨最高顧問麻生太郎手中，派閥色彩依舊顯著。

自民黨總裁選舉5名候選人分別為前經濟安全保障大臣小林鷹之、自民黨前幹事長茂木敏充、官房長官林芳正、前經濟安全保障大臣高市早苗，以及農林水產大臣小泉進次郎，採取國會議員票295票、黨員票295票，合計590票的「全規」（full spec）型投票方式。第一輪投票若沒有候選人得票過半，將由前兩名進入決選投票。

根據日媒ANN調查，小泉進次郎目前大約掌握90張議員票，暫居領先，其次是林芳正和高市早苗。剛從菲律賓出訪回國的小泉，今天馬不停蹄分別與麻生太郎、前首相岸田文雄會面，爭取決選支持。高市與陣營高層也多次拜會麻生，同樣希望爭取支持。

林芳正陣營則表示，他們的議員票「還在持續增加中」，並有信心如果進入決選投票，「能夠接收（第一輪投票中）第3到第5名候選人的議員票」。

外界普遍認為，如果進入決選，茂木敏充會與和他關係密切的麻生共同行動。也就是說，假如能爭取到麻生支持，決選時多半能接收茂木的支持者。

儘管這次總裁選舉打出「自民黨要改變」的口號，但從整體局勢來看，最終結果仍帶有強烈的派閥色彩。

日本電視節目熱烈討論決選局面，多半認為是小泉對決高市，但最近也出現了小泉對決林芳正的可能性。如果是小泉對決高市，小泉的優勢比較明顯，但若是小泉對決林芳正，議員票可能會被分散，前景較不明朗。

政論家田崎史郎今天分析，「關鍵還是在於麻生。到目前為止，他仍沒有表態要支持誰」。不過他透露，麻生對於林芳正的評價不高，「如果最後是林芳正對決小泉，麻生會毫不猶豫支持小泉」。林芳正至今仍沒有拜會麻生尋求支持。

田崎分析，麻生在投票之前還是會表態，「如果事前不表態支持誰，就不能說是憑自己的力量讓那個人當上總裁。為了展現自己的力量，必須提前表明。這麼一來，如果小泉勝出，他們在政權中就會成為主流派」。

自民黨總裁選舉後，預定於15日召開臨時國會，決定首相石破茂的繼任者。由於在首相指名選舉上，在野黨立場尚未統一，因此由自民黨新任總裁被選為新首相的可能性極高。