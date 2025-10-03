快訊

恐2公噸流入市面！屏東業者「工業雙氧水漂白豬大腸」 負責人交保候傳

什麼邪教？她將皮蛋混搭「1甜品」直呼驚為天人 網實測：真的好吃

英國猶太會堂刺人嫌身分曝光 35歲敘利亞裔英籍男子幼年就來英國

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
英國一名男子3日到曼徹斯特北部克朗普索爾希頓公園猶太會堂附近的封鎖線獻花，悼念2日刺人事件的罹難者。法新社
英國一名男子3日到曼徹斯特北部克朗普索爾希頓公園猶太會堂附近的封鎖線獻花，悼念2日刺人事件的罹難者。法新社

英國曼徹斯特克朗普索爾「希頓公園希伯來會堂」2日遭一名男子襲擊，嫌犯駕車在這座猶太會堂外衝撞人群，再持刀刺人。已知至少造成2名受害者死亡、3人命危，嫌犯已被警方擊斃。英國天空新聞報導，反恐警察已確認兇嫌身分，是35歲敘利亞裔英籍男子沙米（Jihad al Shami）。

警方表示，沙米的名字並沒有出現在英國政府反恐專案Prevent的任何記錄中。英國內政大臣馬穆德（Shabana Mahmood）則說，沙米是在他「小的時候」就來到英國，並於2000年代中加入英國國籍，並補充說「這是目前我們所知的所有嫌犯資訊」。

此外，警方也逮捕了涉嫌襲擊的兩名30幾歲男子，及一名60幾歲女子。他們因涉嫌實施、準備和煽動恐怖主義行為被捕。

英國 反恐 猶太 刺人 敘利亞

