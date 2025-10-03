聽新聞
英國猶太會堂刺人嫌身分曝光 35歲敘利亞裔英籍男子幼年就來英國
英國曼徹斯特克朗普索爾「希頓公園希伯來會堂」2日遭一名男子襲擊，嫌犯駕車在這座猶太會堂外衝撞人群，再持刀刺人。已知至少造成2名受害者死亡、3人命危，嫌犯已被警方擊斃。英國天空新聞報導，反恐警察已確認兇嫌身分，是35歲敘利亞裔英籍男子沙米（Jihad al Shami）。
警方表示，沙米的名字並沒有出現在英國政府反恐專案Prevent的任何記錄中。英國內政大臣馬穆德（Shabana Mahmood）則說，沙米是在他「小的時候」就來到英國，並於2000年代中加入英國國籍，並補充說「這是目前我們所知的所有嫌犯資訊」。
此外，警方也逮捕了涉嫌襲擊的兩名30幾歲男子，及一名60幾歲女子。他們因涉嫌實施、準備和煽動恐怖主義行為被捕。
