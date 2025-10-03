捷克國會選舉登場 前總理巴比斯有望重返執政

快訊

中央社／ 布拉格3日綜合外電報導

捷克今天與明天進行國會選舉，民調顯示，民粹派億萬富翁巴比斯（Andrej Babis）有望重返執政，終結現任中右翼政府4年執政。他承諾提高工資、促進經濟成長，同時減少對烏克蘭的援助。

路透社報導，這一變化將壯大歐洲的民粹反移民陣營，並可能使歐洲聯盟（EU）在氣候政策上更難達成共識。

捷克人在全球疫情與俄羅斯入侵烏克蘭後經歷了通膨飆升，並且從歐洲最嚴重的實質收入下跌之中復甦緩慢。這些陰影仍留存在選民心中，削弱了總理費亞拉（Petr Fiala）領導的「一起」（Spolu）聯盟及其自由派執政盟友的支持度，因為這個執政陣營專注於降低預算赤字。

捷克人對政權更替已見怪不怪—自1996年以來，沒有一個現任政府成功連任。

巴比斯是匈牙利總理奧班（Viktor Orban）的盟友，兩人同屬歐洲議會（European Parliament）的「歐洲愛國者」（Patriots for Europe）團體。他在對烏克蘭援助問題上態度曖昧，與費亞拉政府在俄羅斯2022年發動攻擊後迅速表態支持基輔的立場形成對比。

儘管財政援助少於其他國家，捷克卻是最早捐贈戰車與裝甲車的國家之一，並發起「捷克倡議」（Czech initiative），由貿易商與國防官員合作，在西方國家資助下，從世界各地尋找數百萬枚砲彈供烏克蘭使用。

巴比斯承諾終止這項彈藥計畫，理由是該計畫價格過高，他希望由北約（NATO）和歐盟來負責烏克蘭問題。

巴比斯否認任何脫離歐盟或北約的步驟，包括公投的呼聲，反駁了現任政府指控他會將國家帶離民主與親西方道路的說法。

巴比斯領導的「不滿公民行動黨」（ANO）預計將贏得超過30%選票，比費亞拉的「一起」聯盟高約10個百分點。但即便加上一個名為「駕駛人黨」（Motorists for Themselves）的小盟友，也可能無法在200席的下議院取得多數。

由於與「一起」及其盟友關係惡劣，「不滿公民行動黨」可能需要反歐盟、反北約的邊緣政黨支持，例如極右派「自由及直接民主黨」（SPD）和極左派「夠了！」（Stacilo!），才能實現其執政目標。

若部分小黨得票率未達進入國會的5%門檻，「一起」及其盟友可能保住多數席位—這種情況在上次大選中幫助了他們，但根據民調顯示，今年不太可能重演。

投票時間為今天下午2點（台灣時間晚間8點）至晚間 10點，以及明天上午8點至下午2點，結果預計將於明天下午出爐。

