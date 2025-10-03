無人機現蹤一度停飛 德國慕尼黑機場恢復運作

快訊

中央社／ 慕尼黑3日綜合外電報導

德國慕尼黑機場昨天晚間因發現無人機而關閉，在德國國慶日前夕導致數十架航班取消或改降，引發各界對歐洲關鍵基礎設施脆弱性的擔憂，目前機場已重新開放。

慕尼黑機場今天清晨恢復運作，路透社記者看到旅客辦理飛往保加利亞瓦那（Varna）的登機手續，航班資訊顯示看板上僅有少數航班取消。根據慕尼黑機場網站，今天首班抵達機場的班機來自曼谷，於凌晨5時25分降落。

慕尼黑機場表示，昨天深夜有多架無人機現蹤，航空管制單位因此暫停運作，導致17架航班取消，近3000名旅客行程受影響。機場向滯留旅客提供行軍床、毛毯與食物。

慕尼黑機場表示，另有15架入境班機改降至其他城市，包括斯圖加特（Stuttgart）、紐倫堡（Nuremberg）、維也納（Vienna）與法蘭克福（ Frankfurt）。

警察發言人告訴「畫報」（Bild），這些無人機是昨天晚間出現在慕尼黑機場上空。他又說，由於天色灰暗，無法判定無人機的尺寸與型號。警方沒有立即回應路透社的置評請求。

慕尼黑機場航班中斷，是近來一系列類似無人機事件中的最新一起，不僅擾亂歐洲航空業，也引發更廣泛的安全擔憂。上週，丹麥與挪威的機場也因無人機入侵而短暫關閉。

