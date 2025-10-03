自民黨總裁選舉倒數1天 候選人均傾向擴大聯合政府

快訊

中央社／ 東京3日綜合外電報導

日本執政黨自民黨總裁（黨主席）選舉明天將投開票，日本共同社向5名候選人實施問卷調查，詢問政策主張。結果顯示，所有候選人均傾向擴大執政聯盟。

這5名候選人分別為前經濟安全保障大臣小林鷹之、自民黨前幹事長茂木敏充、內閣官房長官林芳正、前經濟安全保障大臣高市早苗，以及農林水產大臣小泉進次郎。

共同社先前向所有候選人實施問卷調查，並在昨天彙整出調查結果。

問卷其中一題為「面對執政黨（自民黨與公明黨）在參眾兩院均為少數（未過半）的情況下，為了通過預算與法案之際，將如何因應」。

茂木敏充與高市早苗表明「將擴大聯合執政框架」；林芳正表示「擴大聯合執政是應該追求的方向」；小林鷹之認為「最終必須觀察聯合執政而採取行動，但我首先將爭取其他政黨的合作，推動政治前行」。

小泉進次郎則表示，將在應對物價飆升等領域努力促使朝野達成共識，「在釐清政策和理念一致之處的基礎上，深化討論政府框架的理想形式」。

不過，5名候選人都沒有點名將與哪個政黨合作。

關於是否早日解散眾議院並舉行大選，所有候選人都認為應該慎重行事。

關於這點，小林鷹之表示「當前應該優先落實政策」；茂木敏充主張「當前完全不考慮」；林芳正回答「首先要提出國民所需的政策」；高市早苗指出「難題堆積如山，現在不應該解散」；小泉進次郎表示「未考慮立即解散」。

另外，沒有候選人回答「應該再度調查」自民黨內部派系未依法如實申報政治獻金的事件（俗稱小金庫事件）。

被問及企業與團體政治獻金時，所有候選人都在問卷中選擇「以繼續存在為前提，提高透明度」的選項。

自民黨這次選舉採取國會議員票295票、黨員票295票，合計590票的「全規」（full spec）型投票方式。若沒有候選人在第一輪投票得票過半，將由票數前兩名進入決選投票。

報導指出，新任總裁就任後，可能會開始考慮擴大聯合政府並與在野黨協商政策。在野黨的立場也將成為焦點。

另外，日本政府與執政黨已經在協調於本月15日召開臨時國會，選出下一任日本首相。

自民黨 日本 茂木敏充

