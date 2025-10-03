印尼學校倒塌增至8死 數十人埋瓦礫堆恐全罹難

快訊

中央社／ 印尼蘇達約3日綜合外電報導

印尼官員表示，爪哇島東部城鎮蘇達約（Sidoarjo）一所寄宿學校日前倒塌，死亡人數今天增至8人，但仍有數十人埋在瓦礫堆下，據信已無生命跡象。

法新社報導，這起意外發生於9月29日午後，學生聚集在一起準備禱告時，這棟多層樓校舍突然坍塌。救難人員趕忙在瓦礫堆中搜尋數十名失蹤人員。

印尼國家搜救總署（National Search and RescueAgency）官員布拉曼裘（Yudhi Bramantyo）告訴媒體，救難人員今天在學校的淨身區發現兩名遭碎片擊中的男學生遺體，「因此已尋獲的罹難者總數為7人」。

泗水（Surabaya）搜救辦公室主任席吉特（NanangSigit）稍後告訴媒體，救難人員今天又在距上述兩具遺體不遠處發現一名罹難者，死亡人數因此增至8人。

官員在找到這3具遺體前曾說，恐怕有59人失聯。

在最佳救援時間黃金72小時結束後，現場已至少動用一台起重機清除瓦礫，預計還會增派更多起重機協助救援作業。

