聽新聞
0:00 / 0:00
比去年早一個月！日本宣布全國進入流感季 推測與酷暑、大阪世博有關
日本電視台（日テレ）新聞報導，日本厚生勞動省3日宣布全國已進入流感流行季。這項宣布比去年提早約一個月，呼吸內科醫師推測酷暑與大阪世博是可能原因。
根據厚生勞動省資料，9月22日至28日這一周，全國定點醫療機構回報的流感感染人數平均每家醫療機構為1.04人，超過「進入流行期」的基準值1人，因此判定已經進入流行季。
呼吸內科醫師寺嶋毅指出，今年比去年提早約一個月進入流行季，其中一個原因可能與酷暑有關。流感在氣溫下降且空氣乾燥時容易傳播，如果長時間待在開冷氣卻未通風的室內，感染風險會更高。
此外，今年日本舉辦大阪・關西世博會，來自已經爆發流感國家的外國觀光客增加，可能也是提前進入流行季的原因之一。
厚生勞動省呼籲民眾持續做好基本防疫措施，包括勤洗手、戴口罩及保持室內通風。
