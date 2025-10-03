快訊

比去年早一個月！日本宣布全國進入流感季 推測與酷暑、大阪世博有關

聯合報／ 編譯梁采蘩／即時報導
日本厚生勞動省3日宣布全國已進入流感流行季。這項宣布比去年提早約一個月，呼吸內科醫師推測酷暑與大阪世博是可能原因。路透／Sopa Images
日本厚生勞動省3日宣布全國已進入流感流行季。這項宣布比去年提早約一個月，呼吸內科醫師推測酷暑與大阪世博是可能原因。路透／Sopa Images

日本電視台（日テレ）新聞報導，日本厚生勞動省3日宣布全國已進入流感流行季。這項宣布比去年提早約一個月，呼吸內科醫師推測酷暑與大阪世博是可能原因。

根據厚生勞動省資料，9月22日至28日這一周，全國定點醫療機構回報的流感感染人數平均每家醫療機構為1.04人，超過「進入流行期」的基準值1人，因此判定已經進入流行季。

呼吸內科醫師寺嶋毅指出，今年比去年提早約一個月進入流行季，其中一個原因可能與酷暑有關。流感在氣溫下降且空氣乾燥時容易傳播，如果長時間待在開冷氣卻未通風的室內，感染風險會更高。

此外，今年日本舉辦大阪・關西世博會，來自已經爆發流感國家的外國觀光客增加，可能也是提前進入流行季的原因之一。

厚生勞動省呼籲民眾持續做好基本防疫措施，包括勤洗手、戴口罩及保持室內通風。

流感 日本 醫師

相關新聞

南韓電算系統火災…政府網路癱瘓多天 公務員疑似自責身亡

南韓大田國家資訊資源管理院（資料中心）9月26日發生火災，導致政府行政資訊系統癱瘓多日。南韓政府3日指出，負責指揮國家電...

印尼學校倒塌增至8死 數十人埋瓦礫堆恐全罹難

印尼官員表示，爪哇島東部城鎮蘇達約（Sidoarjo）一所寄宿學校日前倒塌，死亡人數今天增至8人，但仍有數十人埋在瓦礫堆...

李在明代表南韓首度道歉 承認14萬兒童跨國送養侵犯人權

南韓總統李在明2日首度就政府批准將十多萬名兒童送往海外收養的弊端致歉，表示此舉構成「不公正的人權侵犯」；前總統金大中在1...

英猶太會堂贖罪日遭恐攻 兇嫌開車衝撞、持刀刺人 釀5死傷

英國曼徹斯特(Manchester)一所猶太教堂附近2日發生襲擊案，嫌犯駕車在這座猶太會堂外衝撞人群，再持刀刺人，被獲報...

諾貝爾頒獎機構高層：川普3作法 衝擊美國科研領袖地位

瑞典諾貝爾獎頒發機構高層人士表示，美國總統川普打擊科學研究的舉措，可能威脅美國作為世界科研領頭羊的地位，並影響全球科學發...

