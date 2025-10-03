柬埔寨前議員曼谷遇刺 泰國籍槍手判無期徒刑

快訊

中央社／ 曼谷3日綜合外電報導

泰國法官表示，一名泰籍槍手因在曼谷殺害柬埔寨反對派政治人物林金亞（Lim Kimya），今天被判處無期徒刑。儘管凶手已定罪，但林金亞的遺孀仍質疑幕後主使，呼籲徹查真相。

法新社報導，遇害的林金亞擁有柬埔寨和法國雙重國籍，曾是柬埔寨反對派國會議員，他於1月7日偕同家人搭乘巴士到曼谷旅遊，剛抵達當地約莫數小時後，遭槍手艾卡拉克（Ekkalak Paenoi）槍殺。

柬埔寨反對派人士指控柬國權勢強大的前領導人洪森（Hun Sen）下令槍擊，而林金亞的遺孀本週呼籲徹查幕後主使。

曼谷刑事法院法官今天表示：「第一被告的行為對原告造成傷害…由於他已認罪，法院將刑期減為無期徒刑。」

艾卡拉克在槍擊發生後一天，於鄰國柬埔寨被捕，並在直播影片中承認犯下謀殺案。

審判於3天前開始，對證人進行了盤問，其中包括林金亞的遺孀林安-瑪麗（Anne-Marie Lim）。

她的律師柏格曼（Nadhthasiri Bergman）今天在法院外告訴記者：「安-瑪麗可能會對今天的判決感到滿意，但她仍在質疑誰是這起罪行的幕後主使。她希望當局能查明真相。」

柏格曼還說：「我們知道犯嫌在柬埔寨，（泰國政府）可以協助推動引渡程序，將他們繩之以法。」

法官並未提供有關凶手行凶動機或幕後主使的詳細資訊。

柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）否認他的政府或父親洪森參與這起謀殺案。

洪森曾領導柬埔寨近40年，直到2023年。西方國家和人權團體長期以來一直指責洪森政府利用法律制度打壓反對派。

柬埔寨 洪森 曼谷

