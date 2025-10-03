韓國國務總理金民錫：韓國不會考慮發展核武

快訊

中央社／ 香港3日電

韓國國務總理金民錫近日接受亞洲週刊專訪時說，韓國不會考慮發展核武的問題；他又談及區內政治局勢、韓國與中國關係、韓國與北約關係，以及韓美同盟與台海問題，並指韓國政府期待台海地區和平穩定。

最新一期亞洲週刊刊登了對金民錫的專訪。被問到如果北韓領袖金正恩持續發展核武，韓國最終是否會說服美國幫助其發展核武器，金民錫說，北韓要強化核武是一個不爭的事實，但北韓正面對無法控制的巨大挑戰，一是國際社會繼續對其發展核武政策進行強硬制裁，二是北韓經濟面臨愈發嚴峻的困境，令其強化核武的目標未必能夠達成和實現。

他說，對韓國而言，因為是在核不擴散條約的機制裏面，根本不會考慮發展核武的問題。

對於韓國即將舉辦亞太經濟合作組織（APEC）峰會，他說，在美國總統川普對全世界展開關稅戰之際，這樣的多元交流舞台更顯重要；全球化發展至今，經濟上已互通互融，全面脫鉤、各自為政殊不可能，各國強化對話才是出路。

他說，作為主辦國，「我們在假設川普總統和習近平主席都出席的前提下，來主辦這次APEC……」。

他補充說，不管中國國家主席習近平是否參加APEC，「我們一直期待中國在半島和平中發揮作用，尤其期待北京在半島無核化的國際共識上扮演要角」。

在談到韓中關係時，金民錫說，韓國總統李在明對中國特別重視，有三點可以證明，一是李在明在執政初期萬事纏身之際，仍然派遣總統特使去中國，拜訪中國各級領導人；二是中國慶祝反法西斯戰爭勝利80週年大閱兵的時候，李在明派遣國會議長禹元植到北京參加閱兵；三是超越黨派之爭和慣例，內定推動中韓建交的前總統盧泰愚之子盧載憲出任駐中國大使。

他說，在促進南北韓對話、保持半島和平、實現半島無核化的過程中，「我們關注、期待和支援中國的重要貢獻」。

在韓美同盟及韓國安全保障問題上，他說，目前為止，韓美同盟仍是保護韓國安全的最重要基石；韓國前政府雖然有派觀察員參加北約的會議，但充其量也是觀察而已，韓國參加北約的可能性微乎其微。

在專訪中，金民錫被問到韓國新政府是否同意日本方面提出的「台灣有事，就是日本有事」的說法，以及「美國一旦加入，受韓美同盟制約，那就是韓國也有事」，這是否會令韓國涉入台海緊張局勢。

他回答說，有關這些問題，具有高度的假設性，不能在假設的前提下做出定論；就台海問題來說，韓國政府非常重視台海地區的和平與穩定，但有一點必須很清楚，韓美同盟的目的就是彼此合作，保證韓國的安全穩定和美國在這個地區的利益，韓美同盟是只針對朝鮮半島，「諸如台海有事之類的假設性問題，不是韓美同盟現在要討論和界定的問題」。

他表示，任何涉及韓美同盟的問題，是韓美兩個國家要協商討論的，不是第三方、第四方來解釋的。

韓美 核武

