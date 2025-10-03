立陶宛防範能源安全威脅 設施拒用中國製零件

立陶宛新上任政府正尋求恢復與中國的外交關係，但能源部長瓦伊丘納斯2日表示，中國仍對立陶宛能源安全構成威脅，並強調中國製零組件將不會出現在立陶宛能源設施中。

立陶宛國家廣播電台（LRT）報導，瓦伊丘納斯（Žygimantas Vaičiūnas）接受電台Žinių Radijas訪問時指出，政府正積極尋找方案以防範能源部門可能面臨的威脅。他特別點出逆變器、變流器等系統元件是風險所在，並說明相關監管決策已經到位，同時強調中國依然構成威脅。

立陶宛新政府日前獲得國會通過的施政計劃顯示，新政府對中立場上有所軟化，施政目標之一為推動與中國外交關係正常化。瓦伊丘納斯表示，有關恢復外交關係，「球現在在中國那一方」，但同時強調立陶宛在能源安全議題上的立場不會改變。

他透露，能源部已與市場業者磋商，以確保在獲得歐盟資金支持的專案中不使用中國製設備。不過，他也警告，避免使用中國零組件可能會放慢再生能源計畫的進展。

瓦伊丘納斯過去多次強調，必須防止立陶宛電力管理系統受到中國及其他第3國影響。為降低對中國的依賴，立陶宛今年6月與越南簽署一份雙邊能源合作協議，重點為發展液化天然氣（LNG）基礎設施，以加強兩國在能源領域的合作。

目前，立陶宛在能源設施領域已有一定基礎與發展方向，除積極推動可再生能源發展，在加強電力基礎設施安全方面，透過混凝土防護牆、佈設反無人機網等措施，為主要電網設備增設防護。

此外，立陶宛自2022年4月起完全停止自俄羅斯進口天然氣，是歐盟最早脫離對俄依賴的國家，並透過液化天然氣運輸船「獨立號」（Independence）強化進口能力。今年2月，波羅的海3國也完成切離與俄羅斯電網連結，並同步接入歐洲大陸電網，提升能源獨立性。