南韓電算系統火災政府網路癱瘓多天 公務員疑似自責輕生

南韓大田國家資訊資源管理院（資料中心）9月26日發生火災，導致政府行政資訊系統癱瘓多日。南韓政府3日指出，負責指揮國家電算網路故障應急處置工作組的一名公務員今日跳樓身亡。

韓聯社報導，當地時間上午10時50分左右，在中央政府世宗辦公樓中央樓附近，行政安全部公務員A某被發現倒地不醒。消防部門緊急趕往現場併發現A某已無心跳，之後移交警方，經確認已死亡。A某當天在中央樓15層南側陽臺吸菸區留下手機，疑跳樓輕生。

上月26日，負責營運管理國家電算網路的國家資訊資源管理院發生火災，導致647個行政網路系統癱瘓。截至目前，警方共對4名涉案人立案調查。警方一名負責人向韓聯社透露，A某未被列為案件相關人員或調查對象。

南韓行政安全部長官、中央災難安全對策本部長尹昊重3日表示，當局已組織約800名專業人員和公務員投入搶修。民間專家和科研機構也參與其中，以最大限度提升修復能力。但目前修復率僅17.8%，進展不甚理想。