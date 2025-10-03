菲律賓省長：台灣示範農場改善農民收入 提升糧食安全

台灣駐菲律賓技術團在丹轆省設立示範農場近2年，省長克里斯提安．葉表示，與台灣之間的農業合作改善了農民收入，且鼓勵年輕一代參與農業，保障了糧食安全。

台灣示範農場座落於丹轆省（Tarlac Province）省會丹轆市（Tarlac City）的郊區，幅員大約5公頃，透過技術輔導、導入蔬果氣候韌性品種、種植高價值作物、引進台灣設施等方式，提高中呂宋農民的產量和收入。

丹轆省位於呂宋島中部，是菲律賓的稻米、甘蔗、玉米和多種蔬菜的生產中心，省長克里斯提安．葉（Christian Yap）近日接受中央社專訪指出，農民收入低是農業界面臨的一大問題，這現象不僅存在於丹轆省，也存在於整個菲律賓。

他說：「我們希望農民能進步、實現多元化發展，專注於更高價值的農業實踐。在台灣的大方協助下，特別是把示範農場設在丹轆省，讓我們的農民學到增加收入的新方法。」

克里斯提安．葉表示，台灣以生產高價值作物、優質蔬菜和水果而著稱，丹轆省希望透過與台灣的合作學習新技術，而這座示範農場大幅提升了農民的耕作知識。

他也指出，在年輕人普遍不願務農的情況下，糧食安全已面臨挑戰，但透過台灣示範農場的成功案例，年輕人看見農業也能帶來收入，進而激勵年輕人參與農業。

菲律賓農業部今年3月發布新聞稿稱，在與台灣駐菲律賓技術團的合作下，當地農民取得水稻和蔬菜生產的良好農業規範（GAP）認證，農民也透過輪作制度與種植多元化，改善了現金流。

以番茄為例，1000平方公尺農地在4個月的生產週期中，為農民創造了20萬披索（約新台幣10萬4000元）收入；農民種植辣椒，在8個月的生產週期中賺到8萬披索。

他說：「丹轆省是菲律賓的糧倉，7成以上的土地為可耕地，土地肥沃，非常適合農業生產。但我們需要更多農民與農業知識，因此示範農場非常重要，它有助於激勵年輕一代投身農業。」

示範農場是在台灣國際合作發展基金會（TaiwanICDF）菲律賓農業群落鞏固合作計畫下設立，於2023年12月正式啟用，當時的省長蘇珊．葉（Susan Yap），也就是克里斯提安．葉的母親，也出席觀禮。

另一方面，他提到，台灣除了能製造先進農業設備之外，也是領先全球的自行車產地，因此自行車也是雙方的潛在合作領域之一。

他說：「騎自行車在丹轆省是一項很受歡迎的運動，既是一種交通方式，也是一種休閒與運動的方式。我知道台灣是自行車製造業的重鎮，我們希望能夠與台灣建立合作關係，學習自行車製造業的經驗。」