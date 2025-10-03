菲律賓糧倉躍升投資熱點 丹轆省長力推台菲合作

菲律賓丹轆省省長克里斯提安．葉表示，丹轆省是菲律賓下一波發展重鎮，現已設有4座經濟特區且致力改善投資環境，希望擴大與台灣在農業、工業和旅遊業的合作。

丹轆省（Tarlac）位於呂宋島中部，面積3053平方公里，人口約150萬，現為菲律賓重要糧倉，為稻米、甘蔗、玉米的重要產地，轄下新克拉克市（NewClark City）以及鄰近的克拉克自由港區、蘇比克灣，都是呂宋經濟走廊的重要節點。

克里斯提安．葉（Christian Yap）近日接受中央社專訪時表示，雖然丹轆省尚未與台灣的城市締結姐妹關係，但與台灣駐菲律賓代表處互動良好，歷任駐菲代表都會前來拜會，討論合作機會。

他補充，菲律賓有約20萬名菲勞在台灣工作，其中很多都是來自丹轆省，因此菲勞也成為丹轆省與台灣之間的另一種連結。

「我們非常感謝台灣，許多來自丹轆省的海外菲勞正在台灣就業，這讓他們可以維持家庭生計。」

被問及可與台灣加強合作的領域，他回應，丹轆省在農業、工業和旅遊等產業擁有巨大潛力，非常願意在這些領域與台灣建立新的合作關係。

「丹轆省就是菲律賓下一個的重點發展地區，尤其是克拉克機場就在旁邊，現在有很多從克拉克和台灣直飛班機，降落之後就已在丹轆省的邊緣了。」

目前丹轆省設有4座經濟或工業特區，包括新克拉克市、Luisita工業園、Victoria工業園以及去年開幕的Aboitiz工業園。

新克拉克市正在成為菲國首座智慧城市；Luisita工業園則是日本住友電裝的落腳地；Victoria工業園專注於食品與藥品生產，園內有菲律賓糧藥品的衛星辦公室；東南亞最大可口可樂工廠已在Aboitiz工業園興建。

他說：「投資者告訴我們，他們喜歡丹轆省，因為我們的員工勤奮、技術嫻熟、能力強。」

放眼未來，丹轆省正致力培育人工智慧領域的人才，為已經到來的人工智慧時代做好準備。

在休閒與旅遊方面，他強調，丹轆省正在開發高爾夫球場，以吸引高爾夫球旅遊，此外。丹轆省擁有美麗山脈，適合生態旅遊，美食和文化對於發展觀光產業也發揮著重要作用。

他透露，最近菲律賓一些地方官員和鄉里幹部常去台灣考察，學習台灣的治理方式，特別是在環境、廢棄物管理和交通方面，他們返菲後常會分享台灣的美好。

這位擁有華人血統、但並沒有中文姓名的省長表示，他小時候也去過台灣，希望很快能再次造訪。